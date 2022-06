Tutti i vincitori per ogni episodio (spoiler)

Chef di ferro. MARK DACASCOS nell’episodio 106 di Iron Chef. Cr. Adam Rose/Netflix © 2022

Sette chef Challenger si affrontano contro cinque Iron Chef nella più intensa battaglia culinaria mai vista nel leggendario Kitchen Stadium. Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro è una nuova serie di gare di cucina che fa un salto di qualità con un approccio di grandi dimensioni alla competizione culinaria che ha dato il via a tutto.

Questo spettacolo mette in mostra il meglio del meglio e si concentra su dove la cucina di livello mondiale incontra gli sport ad alto numero di ottani. Ti consigliamo di assicurarti di non perdere questo spettacolo. Gli Chef Challenger competono contro gli Iron Chef selezionati personalmente dal Presidente per competere per il titolo di Iron Legend.

Se ti sei perso qualcosa durante la visione o se sei pronto a sapere chi sono i vincitori, ti abbiamo coperto con un elenco completo di chi vince ogni sfida, oltre al vincitore assoluto dello spettacolo. Chi diventa la nuova Leggenda di Ferro?

Iron Chef: Alla ricerca di una leggenda di ferro: Vincitori episodio per episodio

Episodio 1 : Lo sfidante Mason Hereford affronta Iron Chef Curtis Stone in una sfida di street food. Vincitore : Iron Chef Curtis Stone

Episodio 2 : La sfidante Esther Choi e l'Iron Chef Marcus Samuelsson devono usare le costole per preparare cibi da coda. Vincitore : La sfidante Esther Choi

: La sfidante Esther Choi e l’Iron Chef Marcus Samuelsson devono usare le costole per preparare cibi da coda. Episodio 3 : Lo sfidante Curtis Duffy affronta l’Iron Chef Dominique Crenn in una battaglia per la pasticceria perfetta. Vincitore : Iron Chef Dominique Crenn

Episodio 4 : Questo episodio speciale presenta Iron Chef solo mentre si sfidano per creare una sontuosa battaglia a tema medievale. Vincitori : Iron Chef Gabriela Camara e Iron Chef Marcus Samuelsson

: Questo episodio speciale presenta Iron Chef solo mentre si sfidano per creare una sontuosa battaglia a tema medievale. Episodio 5 : È la sfidante Claudette Zepeda contro Iron Chef Ming Tsai. Vincitore : Sfidante Claudette Zepeda

Episodio 6 : In questo episodio incentrato sui peperoncini, la sfidante Yia Vang affronta l'Iron Chef Gabriela Cámara. Vincitore : Iron Chef Gabriela Cámara

: In questo episodio incentrato sui peperoncini, la sfidante Yia Vang affronta l’Iron Chef Gabriela Cámara. Episodio 7 : Gli chef Challenger Mei Lin e Gregory Gourdet competono contro Iron Chef Ming Tsai per creare il miglior storione. Vincitore : Iron Chef Ming Tsai

Episodio 7 : Gli chef Challenger Mei Lin e Gregory Gourdet competono contro Iron Chef Ming Tsai per creare il miglior storione. Vincitore : Iron Chef Ming Tsai

Iron Chef: Alla ricerca di una leggenda di ferro: chi diventa la leggenda di ferro?

Nell’episodio finale della stagione, la Challenger Esther Choi affronta tutti e cinque gli Iron Chef in un’epica battaglia a tema marino.

Quindi nessuno viene incoronato Leggenda di Ferro! La buona notizia è che Esther può essere orgogliosa di essere la sfidante di maggior successo, ma la ricerca della Leggenda di Ferro da parte del Presidente continuerà.

Iron Chef: Alla ricerca della leggenda di ferro è ora in streaming su Netflix.