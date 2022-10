Tutti i vincitori di questa stagione per episodio

Il pavimento è lava la stagione 3 è ora disponibile su Netflix e ciò significa che ci sono cinque nuovi episodi di colate laviche, percorsi ad ostacoli difficili e un vulcano gigante per i fan che potranno godersi questo fine settimana.

Coloro che amano le serie di competizioni di realtà non dovrebbero perdersi questo spettacolo Netflix che è diventato una sorta di punto fermo sin dal suo debutto iniziale. La nuova stagione prevede anche una squadra di stelle della AEW (wrestling), per coloro che sono appassionati di questo sport.

Floor è i vincitori della stagione 3 di Lava: tutti i vincitori di ogni episodio

Di seguito racconteremo i vincitori di ogni episodio dell’ultima stagione di Il pavimento è lavaquindi se non hai ancora visto i nuovi episodi potresti voler aggiungere questa pagina ai preferiti e tornare più tardi per evitare spoiler.

Floor è Lava stagione 3, episodio 1 vincitori

Tre squadre composte da membri della famiglia devono superare il percorso ad ostacoli della Game Room. I Family Campers si scontrano con Good Genes e The Analysts. I Campers e i Good Genes riescono a far passare ciascuno solo un membro del team (e lo è dopo perde gli occhiali nella lava!), mentre gli analisti spazzano il pavimento con entrambi, portando in sicurezza tutti e tre i membri dall’altra parte.

Un’uscita più rapida porta i Campers alla vittoria su Good Genes, mettendoli testa a testa contro The Analysts nell’ultimo round sul vulcano. Gli analisti sono semplicemente troppo bravi e sono i migliori per i campeggiatori Il pavimento è lava lampada e il premio di $ 10.000.

Vincitore: Gli analisti

Floor è Lava stagione 3, episodio 2 vincitori

I Fitness Fanatics si scontrano con Latin Heat e All Elite Wrestling Best Friends che include le star della AEW Orange Cassidy, Chuck Taylor e Kris Statlander. Nonostante la loro forza, i migliori amici crollano e la resa dei conti del vulcano è tra Fitness Fanatics e Latin Heat, con Fitness Fanatics che vince il premio.

Vincitore: fanatici del fitness

Floor è Lava stagione 3, episodio 3 vincitori

Un trio amante degli scacchi del Team Checkmate compete con aspiranti Marine Corps nel team Super Troops e una compagnia di ballo chiamata LA Jitterbugs. Il Team Checkmate e i LA Jitterbugs arrivano al round finale e i LA Jitterbugs vincono tutto.

Vincitore: LA Jitterbugs

Floor è Lava stagione 3, episodio 4 vincitori

In un episodio che sembra programmato per Halloween, The Mermaids, Team Bakers e Cruise Crew devono attraversare un inquietante percorso ad ostacoli in una soffitta. Le Sirene e il Team Bakers raggiungono il vulcano dove le Sirene rivendicano la vittoria.

Vincitore: Le sirene

Floor è Lava stagione 3, episodio 5 vincitori

Gli Unstoppables, Zip Zap Zop e The Roommates attraversano uno scivolo e altro nel folle percorso ad ostacoli Kid’s Room. Zip Zap Zop e The Unstoppables escono in cima, facendo il giro del vulcano. Alla fine, Zip Zap Zop vince la partita.

Vincitore: Zip Zap Zop

Il pavimento è lava la stagione 3 è ora in streaming su Netflix. Cosa ne pensi delle squadre vincitrici?