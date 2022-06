Tutti i vincitori di ogni puntata

È tempo per un altro giro Il pavimento è lava! Il pavimento è lava la stagione 2 è ora in streaming su Netflix e la stagione di cinque episodi ha notevolmente alzato la posta dalla scorsa stagione a questa.

Nuovi ostacoli, sfide più difficili e un vulcano gigante si aggiungono allo spettacolo di questa serie di competizioni di realtà. In ogni episodio, tre squadre si affrontano in ogni episodio per cercare di superare il percorso ad ostacoli e raggiungere la salvezza. Le due squadre vincitrici si daranno poi battaglia con un’esclusiva sfida verticale posizionata sul nuovo vulcano.

Un’altra entusiasmante aggiunta a questa stagione è l’inclusione di alcune star della realtà Netflix! Se sei un fan di spettacoli come Il cerchio o Troppo caldo da gestirenoterai alcuni volti familiari nelle squadre nel terzo episodio della stagione.

Floor è i vincitori della stagione 2 di Lava: tutti i vincitori di ogni episodio

Di seguito racconteremo i vincitori di ogni episodio di questa stagione, quindi se non hai ancora visto i nuovi episodi potresti voler aggiungere questa pagina ai segnalibri e tornare più tardi per evitare spoiler.

Floor è Lava stagione 2, episodio 1 vincitori

La premiere della seconda stagione al livello garage ha visto il ritorno dei Virzi Triplets dalla prima stagione… e questa volta si sono comportati altrettanto male, arrivando al terzo posto. Sono stati The Standups, una squadra di cabarettisti, e Bad Daditude ad andare testa a testa sul vulcano.

Vincitore: Cattiva Daditude

Floor è Lava stagione 2, episodio 2 vincitori

Nel secondo episodio, abbiamo visto i Kickballers andare contro i Barre Babes e i Black Belts. Anche se i Barre Babes hanno mostrato una flessibilità impressionante, alla fine hanno perso contro i Kickballers, che poi si sono scontrati con i Black Belt nella sfida del vulcano.

Vincitore: Calciatori

Floor è Lava stagione 2, episodio 3 vincitori

Il terzo episodio di Il pavimento è lava la stagione 2 includeva concorrenti di famosi reality show di Netflix come Troppo caldo da gestire e Il cerchio. Il Team Too Hot era composto dal calciatore Chase DeMoor, Harry Jowsey e la star di TikTok Tayler Holder (che in realtà non era nel reality show ma si è comunque unito alla loro squadra).

Cerchio di squadra incluso Il cerchio la seconda stagione vede come protagonisti Savannah Palacio, Courtney Revolution e Jack Atkins (come nella foto sopra). Il terzo team, i Content Creators, includeva le star dei social media Larray, Santea e Mario Selman.

La sfida finale è stata affidata ai creatori di contenuti e al Team Too Hot.

Vincitore: Squadra troppo calda

Floor è Lava stagione 2, episodio 4 vincitori

Nel quarto episodio, si trattava di mamme contro papà con il Team Dad Bods che andava contro il Team Moms of Steel e il Team BAM (Bay Area Moms). Alla fine, il Team BAM non è riuscito a far passare nessuno, quindi è toccato al Team Moms of Steel e ai Dad Bods.

Vincitore: Team Dad Bods

Floor è Lava stagione 2, episodio 5 vincitori

Gli episodi finali della seconda stagione hanno contrapposto le Foxy Sisters alla Double Bogey Brigade e a una squadra di talentuosi trapezisti, che, sorprendentemente, non sono riusciti a qualunque dei loro membri dopo un buon inizio.

Vincitore: Team Double Bogey Brigade

Il pavimento è lava la stagione 2 è ora in streaming su Netflix.