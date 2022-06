Tutti i personaggi che muoiono nella prima stagione

Netflix è finalmente uscito Prima uccisione e le persone non hanno perso tempo a sintonizzarsi per guardare la prima stagione completa. Come previsto da uno spettacolo sui vampiri e sui mostri in generale, molti personaggi sono andati incontro alla morte in questa stagione. Se sei curioso di sapere chi è morto Prima uccisionesei atterrato nel posto giusto!

Prima uccisione segue un vampiro e un cacciatore di mostri (Juliette e Calliope), che hanno entrambi il compito di fare la loro prima uccisione, ma hanno difficoltà a portare a termine il lavoro quando vengono coinvolti sentimenti romantici.

La storia si concentra principalmente sulla storia d’amore proibita tra Juliette e Calliope, ma dobbiamo ricordare che con le creature mitologiche coinvolte, ci saranno sicuramente dei problemi. Allora, chi è morto nella serie sui vampiri? Non c’è bisogno di tornare indietro e rivedere lo spettacolo per scoprire i personaggi che sono morti perché abbiamo compilato un elenco di tutti i personaggi morti in Prima uccisione proprio sotto!

AVVERTIMENTO: Spoiler da Prima uccisione avanti!

Chi è morto in First Kill?

Ashley

Ashley Stanton è il primo personaggio morto della stagione. È morta in una tragica morte dopo essere stata colpita alla testa e asportato il fegato alla festa di Noè. Juliette mente alla sua famiglia e si prende il merito della morte di Ashley per convincerli a lasciarla in pace per aver fatto il suo primo omicidio, ma in realtà non l’ha fatto. Scopriamo in seguito che Oliver ha ucciso Ashley come regalo per Juliette e poi l’ha trasformata in uno zombi. Sperava che una volta che Juliette avesse visto il cadavere di Ashley, la sua sete di sangue avrebbe vinto e avrebbe bevuto da lei. Oliver rivela anche di aver tagliato il fegato ad Ashley perché la sua fidanzata strega ne aveva bisogno per un elisir. La zombi Ashley in seguito viene uccisa da Calliope con la testa tagliata via con un’ascia.

Noè

Noah viene brutalmente assassinato dallo zombie Ashley. Un’esercitazione mostruosa si verifica mentre tutti sono a scuola perché uno zombi è a piede libero. Durante l’esercitazione, Noah e Ben si stanno pomiciando nello spogliatoio dei ragazzi, e poi iniziano a litigare sulla loro situazione sentimentale. Mentre Ben vuole essere esclusivo, Noah no. All’improvviso, uno zombi Ashley passa di lì ed entrambi sono spaventati. Noah inizia a farsi prendere dal panico per essere stato catturato con Ben negli spogliatoi e se ne va. Mentre cerca di lasciare la scuola, Ben viene incontrato dallo zombie Ashley. Gli artiglia il petto e poi lo fa cadere a terra prima di strappargli la spina dorsale dal corpo.

Davina

Penso che la morte del personaggio più scioccante della stagione debba andare a Davina. Davina viene mangiata dal nuovo vampiro Legacy Sebastian. Margot, Elinor e Davina si incontrano con i Davenport per discutere dell’imminente matrimonio di Elinor con Tom mentre Sebastian resta al piano di sopra. Dopo aver discusso di quanti figli avrà Elinor, Elinor non è d’accordo con il numero e poi si scusa per andare a parlare con Sebastian. Davina segue Elinor al piano di sopra per parlare con Sebastian. Discutono prima che Davina cerchi di afferrare e costringere Elinor a venire con lei al piano di sotto. Questa è l’ultima goccia di Sebastian e lui divora Davina.

Clayton Cook

Dopo che Calliope ha calpestato il viso di Clayton, lei e Juliette pensano che sia morto. Juliette quindi chiama Ben per chiedere aiuto per sbarazzarsi del suo corpo, ma una volta che Ben arriva, il corpo non si trova da nessuna parte. Poi, Bunny si presenta e li invita tutti a casa sua, ma solo Ben decide di andarsene. Proprio mentre Ben si gira per andarsene, Clayton si presenta con un’arma e colpisce Ben. Juliette corre per attaccare Clayton e riesce a prendere il sopravvento. Lo fa cadere a terra prima di mordergli il collo e prosciugarlo. Questa è stata la prima uccisione di Juliette.

Sara e Mike Franklin

Sara e Mike hanno cercato di fuggire dai Fairmont dopo una missione fallita, ma sono stati catturati da Elinor e Oliver. Alla fine, Sara e Mike muoiono venendo pugnalati al petto con la loro stessa lancia da Elinor e Oliver durante la notte della cerimonia di consacrazione di Juliette. Tess li trova bloccati insieme su un albero da una lancia.

Teo

La morte di Theo è stata di gran lunga la morte più triste della stagione. Dopo che Theo e Apollo si uniscono per cercare di capire quale vampiro Legacy ha ucciso la madre di Theo, decidono di incontrarsi con Elinor per ottenere informazioni. Inizialmente, Theo rimane in macchina mentre Apollo va al bar per incontrare Elinor, ma dopo che Apollo ha trascorso troppo tempo al bar, Theo si preoccupa e lo segue. Theo irrompe nel bagno dove Apollo ed Elinor si stanno pomiciando, ed Elinor scopre di essere stata incastrata. Quindi, tutti si impegnano in una rissa. Mentre Apollo sta per picchettare Elinor, Elinor si toglie di mezzo e Apollo accoltella accidentalmente Theo. Tuttavia, in seguito scopriamo che Juliette ha trasformato Theo in un vampiro. Quindi non abbiamo visto l’ultimo di Theo se ci sarà una seconda stagione.

