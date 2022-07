Tutti i nuovi film e programmi Netflix: 1 agosto 2022

Agosto è già arrivato e, come fanno all’inizio di ogni nuovo mese, Netflix aggiunge un sacco di nuovi film e programmi. Non tutto sarà nuovo di zecca, ma alcune cose potrebbero essere nuove per te o qualcosa che hai visto un sacco di volte.

Lunedì 1 agosto porta un paio di film di Sandra Bullock, un sacco di film romantici e di commedie romantiche, alcuni Uomo Ragnoalcuni Uomini in neroe l’unico Marmellata spaziale.

I due film di Sandra Bullock in arrivo oggi includono 28 giorni e Signorina simpatia. Questi due film non potrebbero essere più diversi. In 28 giorni, Bullock è un alcolizzato costretto ad andare in riabilitazione. Mentre è lì, incontra un gruppo di persone con problemi simili che presto diventeranno molto importanti per lei. In Signorina simpatiaè un’agente dell’FBI che deve andare sotto copertura come concorrente di un concorso per scoprire un criminale.

Ci sono anche un sacco di film romantici diretti a Netflix, tra cui Il diario di Bridget Jones, Il bambino di Bridget Jones, Amore e basket, Fatto d’onore, Mostro di suocerae Senza obblighi. Se stai cercando di guardare un sacco di storie d’amore, questo è il momento perfetto.

Netflix aggiunge 29 nuovi film e programmi il 1° agosto

Tutti e tre Uomini in nero i film arriveranno anche su Netflix il 1 agosto. Uomini in nero, Uomini in nero IIe Uomini in nero 3 sono tutti in streaming. L’unico che non lo è è il più recente, Uomini in nero: internazionale.

I film più vecchi interpretano Will Smith e Tommy Lee Jones nei panni dei due agenti di un’organizzazione segreta che controlla e dà la caccia agli esseri extraterrestri che vivono sulla Terra.

Tutti e tre i film di Tobey Maguire Spider-Man arriveranno anche su Netflix il 1° agosto. Uomo Ragno, Spider-Man 2e Spider-Man 3 sono stati tutti diretti da Sam Raimi e, oltre a Maguire, hanno interpretato anche Kirsten Dunst, James Franco, Rosemary Harris e JK Simmons.

I cattivi di ogni film sono stati interpretati rispettivamente da Willem Dafoe, Alfred Molina e Topher Grace. Se hai visto tutti gli altri film Marvel ma non questi, vale sicuramente la pena dare un’occhiata.

Marmellata spaziale è anche in streaming su Netflix il 1 ° agosto. Non capita molto spesso che live-action e animazione funzionino bene insieme, ma Marmellata spaziale è l’eccezione alla regola. Presenta Michael Jordan che interpreta se stesso.

Sta solo cercando di trovare dove adattarsi dopo il basket, ma quando gli alieni si impossessano dei corpi di alcuni dei più famosi giocatori di basket, lui, con l’aiuto dei Looney Tunes, deve cercare di capire come sconfiggerli. Il film è uscito originariamente nel 1996 e regge ancora.

Nuovi film e spettacoli dal 1 agosto

28 giorni8 migliaSopra il bordoBattaglia: Los AngelesGrande città dell’alberoIl bambino di Bridget JonesIl diario di Bridget JonesCostantinoCena per SchmucksOcchi ben chiusiIl giorno libero di Ferris BuellerFootloose (2011)Enrico duroLeggende dell’autunnoAmore e basketFatto d’onoreUomini in nero 1-3Signorina simpatiaMostro di suoceraSenza obblighiPawn Stars: Stagione 13Polly Pocket stagione 4 parte 2: Tiny Taste AdventureLei è divertente in quel modoMarmellata spazialeSpider-Man 1-3L’età di AdalineLa cittàTop Gear stagione 29 -30Donna in oro

Cosa guarderai oggi su Netflix? Facci sapere nei commenti qui sotto e resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie su ciò che arriverà presto su Netflix.