Tutti i libri che Isaac legge durante la serie

Se non hai visto la nuova serie di commedie romantiche per adolescenti di Netflix Fermacuori, non solo ti stai perdendo lo spettacolo più carino che guarderai tutto l’anno (e forse di tutti i tempi), ti stai perdendo quello che si preannuncia come il miglior spettacolo Netflix dell’anno.

Basato sulla serie di graphic novel di Alice Oseman, Fermacuori è incentrato sugli adolescenti Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor) mentre la loro cotta per l’altro sboccia sempre di più e li manda entrambi in viaggi emotivi di esplorazione di sé.

Al di là dell’adorabile storia d’amore di Charlie e Nick, il cast di supporto dei migliori amici di Charlie è composto da alcuni dei personaggi più forti e adorabili che tu abbia mai incontrato. In particolare, il buon amico di Charlie, Isaac (Tobie Donovan), è introverso e legge sempre un libro. Riconoscibile!

Durante i primi otto episodi di Fermacuori (speriamo che una seconda stagione sia nel prossimo futuro per la serie preferita dai fan), Isaac può essere visto in varie scene mentre legge un libro mentre il dramma va giù, e ci siamo chiesti esattamente cosa stesse leggendo.

I libri di Isaac in Heartstopper

Per fortuna, alcuni fan devoti e lettori accaniti hanno rintracciato i titoli dei libri in cui legge Isaac Fermacuori, e siamo pronti per entrare nel suo club del libro. Certo, dovresti ritirare le tue copie dei libri su cui si basa la serie, ma queste sono ottime aggiunte alla tua lista di letture.

Ecco i libri che Isaac legge in ogni episodio:

Duna Messia di Frank Herbert

Naruto vol. 72 di Masashi Kishimoto

Meccanica quantistica: il minimo teorico di Leonard Susskind

Guida all’omicidio di una brava ragazza di Holly Jackson

Orgoglioso di Gareth Thomas

Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen

Silenzio radiofonico di Alice Osman

Esploratori di genere di Giunone Roche

Non esiste il pianeta B di Mike Brenners-Lee

Come puoi vedere, Isaac ha un gusto vario ed eccellente per i libri. Tra narrativa e saggistica, ha coperto tutte le sue basi. Ha classici, manga e persino un cenno alla creatrice e autrice della serie Alice Oseman. Non importa se rubiamo la tua lista di lettura, Isaac!

Si spera che ci saranno molte altre scene piene di Isaac che si fa gli affari suoi e legge buoni libri in futuro. Ma non ci dispiacerebbe nemmeno conoscere il personaggio dietro i libri. Più di ogni altra cosa, vogliamo solo vedere di più Fermacuori, periodo.

Ritirerai qualcuno dei libri dalla lista di lettura di Isaac?