Tutti i film Netflix nella raccolta Criterion

Netflix ha pubblicato centinaia di oltre 1.000 film originali Netflix dal 2015 e alcuni di essi sono stati selezionati per essere inclusi nella prestigiosa Collezione Criterion. Ecco tutti gli originali Netflix che sono stati rilasciati su Criterion nel corso degli anni.

Netflix è entrata per la prima volta nel “business del cinema” nel 2015 con il suo primo film originale Netflix, Bestie di nessuna nazione. Sebbene abbia ancora un’attività di noleggio di DVD, i suoi film Netflix Original sono rimasti in gran parte esclusivi dello streaming. La più grande eccezione a questo è quando gli originali Netflix vengono inclusi nella raccolta Criterion.

Per chi non lo sapesse, The Criterion Collection è una società di distribuzione che cerca di concedere in licenza, ripristinare e distribuire film classici o film che ritengono storici. Dalla sua fondazione nel 1984, la società ha continuato a distribuire più di 1.000 edizioni speciali di vari film.

Quindi diamo un’occhiata a quali film Netflix sono stati rilasciati all’interno della raccolta.

Elenco completo degli originali Netflix pubblicati nella raccolta The Criterion

Nota: elencato in ordine di uscita su Netflix.

Bestie di nessuna nazione (Dorso #1091)

Pubblicato su Netflix: 16 ottobre 2015Rilasciato su Criterio: Agosto 2021

Di Cary Joji Fukunaga, questo è il primo film Netflix Original completo di Netflix che è stato premiato anni dopo la sua uscita iniziale su Netflix.

Il film ti offre uno spaccato della guerra dal punto di vista di un bambino soldato con Idris Elba che interpreta lo spietato comandante del ragazzo.

L’edizione speciale comprende:

Master digitale 2K, approvato dal regista Cary Joji Fukunaga, con colonna sonora 5.1 surround DTS-HD Master Audio sul Blu-ray

Nuovo commento audio con Fukunaga e il primo assistente alla regia Jon Mallard

Nuovo documentario sullo sviluppo e la realizzazione del film, con interviste a Fukunaga; l’autore Uzodinma Iweala; gli attori Idris Elba e Abraham Attah; e i produttori Amy Kaufman, Daniela Taplin Lundberg e Riva Marker

Nuova conversazione tra Fukunaga e il produttore cinematografico e televisivo e commentatore culturale Franklin Leonard

Nuova intervista alla costumista Jenny Eagan

Roma (Dorso #1014)

Pubblicato su Netflix: 14 dicembre 2018Rilasciato su Criterio: Febbraio 2020

Roma è uno dei film più premiati di Netflix che ha vinto premi su tutta la linea, tra cui tre vittorie di Oscar.

Il film di Alfonso Cuarón ci riporta ai primi anni ’70 e com’era la vita per la domestica di una famiglia della classe media.

Le caratteristiche speciali includono nella versione Criterio include:

Master digitale 4K, supervisionato dal regista Alfonso Cuarón, con colonna sonora Dolby Atmos su Blu-ray

Road to “Roma”, un nuovo documentario sulla realizzazione del film, con filmati dietro le quinte e un’intervista a Cuarón

Snapshots from the Set, un nuovo documentario con gli attori Yalitza Aparicio e Marina de Tavira, i produttori Gabriela Rodríguez e Nicolás Celis, lo scenografo Eugenio Caballero, il direttore del casting Luis Rosales, il produttore esecutivo David Linde e altri

Nuovi documentari sul suono e sui processi di postproduzione del film, con Cuarón; Sergio Diaz, Skip Lievsay e Craig Henighan del team del suono di postproduzione; editore Adam Gough; il supervisore della post-produzione Carlos Morales; e l’artista di finitura Steven J. Scott

Nuovo documentario sull’ambiziosa campagna teatrale e sull’impatto sociale del film in Messico, con Celis e Rodríguez

Rolling Thunder Revue: una storia di Bob Dylan di Martin Scorsese (Dorso #1062)

Pubblicato su Netflix: 12 giugno 2019Rilasciato su Criterio: gennaio 2021

Il primo di due progetti Netflix di Martin Scorsese pubblicato su Criterion e in effetti pubblicato su Netflix nel 2019. Questo ha rappresentato anche il secondo documentario di Scorsese su Bob Dylan dopo il suo ingresso nel 2005.

Il rilascio del criterio includeva:

Nuovo master digitale 4K, approvato dal regista Martin Scorsese, con colonna sonora 5.1 surround DTS-HD Master Audio su Blu-ray

Nuove interviste a Scorsese, al montatore David Tedeschi e allo scrittore Larry “Ratso” Sloman

Riprese restaurate delle esibizioni mai viste prima della Rolling Thunder Revue di “Tonight I’ll Be Staying Here with You” e “Romance in Durango” e di un nuovo montaggio esteso di “Tangled Up in Blue”

L’irlandese (Dorso #1058)

Pubblicato su Netflix: 27 novembre 2019Rilasciato su Criterio: novembre 2020

Il film candidato all’Oscar di Martin Scorsese per Netflix ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Robert DeNiro, Joe Pesci e Al Pacino e, sebbene la sua lunghezza sia stata oggetto di molti, è forse uno dei migliori film di Scorsese.

Caratteristiche dell’edizione speciale:

Nuovo master digitale 4K, approvato dal regista Martin Scorsese, con colonna sonora Dolby Atmos su Blu-ray

Conversazione della tavola rotonda appena modificata tra Scorsese e gli attori Robert DeNiro, Al Pacino e Joe Pesci, originariamente registrata nel 2019

Realizzare “The Irishman”, un nuovo programma con Scorsese; gli attori principali; i produttori Emma Tillinger Koskoff, Jane Rosenthal e Irwin Winkler; il direttore della fotografia Rodrigo Prieto; e altri dal cast e dalla troupe

Gangsters’ Requiem, un nuovo video-saggio del critico cinematografico Farran Smith Nehme sulla sintesi di The Irishman del singolare stile formale di Scorsese

Anatomy of a Scene: “The Irishman”, un programma del 2020 con l’analisi di Scorsese della scena di Frank Sheeran Appreciation Night del film

The Evolution of Digital De-aging, un programma 2019 sugli effetti visivi creati per il film

Interviste estratte con Frank “the Irishman” Sheeran e il leader sindacale dei Teamsters Jimmy Hoffa dal 1999 al 1963

Storia di matrimonio (Dorso #1038)

Pubblicato su Netflix: 6 dicembre 2019Rilasciato su Criterio: luglio 2020

Il sensazionale dramma del personaggio di Noah Baumbach, con protagonista Scarlett Johansson e Adam Driver, ha fruttato allo streamer un Oscar come migliore attrice non protagonista, assegnato a Laura Dern.

Il film segue un divorzio in corso e il tributo che richiede a tutte le persone coinvolte.

Gli extra per il film su Criterion includono:

Nuovo trasferimento digitale 4K, supervisionato dal regista Noah Baumbach, con colonna sonora 5.1 surround DTS-HD Master Audio su Blu-ray

Nuova intervista a Baumbach

The Players, un nuovo programma con interviste agli attori Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Julie Hagerty e Ray Liotta

The Filmmakers, un nuovo programma sulla produzione del film, con interviste a Baumbach, alla montatrice Jennifer Lame, alla scenografa Jade Healy, al costumista Mark Bridges e al produttore David Heyman

The Making of “Marriage Story”, un nuovo programma con filmati dietro le quinte

Nuove interviste al compositore Randy Newman e Baumbach sulla colonna sonora del film

Nuovo programma con Baumbach che accompagna gli spettatori in un luogo chiave del film

Dick Johnson è morto (Dorso #1111)

Pubblicato su Netflix: 2 ottobre 2020Rilasciato su Criterio: gennaio 2022

Vincitore di un Primetime Emmy, questo documentario segue il padre del regista e i suoi preparativi per porre fine alla sua vita che soffre di demenza. Ha debuttato per la prima volta al Sundance Film Festival all’inizio del 2020 prima di essere distribuito su Netflix nello stesso anno.

L’edizione del criterio include:

Nuovo master digitale 2K, approvato dal regista Kirsten Johnson, con colonna sonora 5.1 surround DTS-HD Master Audio su Blu-ray

Nuovo commento audio con Johnson, il co-sceneggiatore ed editore Nels Bangerter e il documentarista Judy Karp

Nuova conversazione tra Johnson e i suoi colleghi produttori Katy Chevigny e Marilyn Ness e il coproduttore Maureen A. Ryan

Nuova intervista al sound designer Pete Horner

Nuovo programma con Johnson in una conversazione con altri registi sulla ridefinizione di cosa può essere un documentario

Okja (colonna vertebrale #1133)

Pubblicato su Netflix: 28 giugno 2017Rilasciato su Criterio: luglio 2022

Okja è stato il grande film Netflix di Bong Joon Ho, che purtroppo non è rimasto rilevante su Netflix nel corso degli anni nonostante sia stata una delle loro migliori uscite fino ad oggi.

Rilasciato nell’estate del 2017, il film parlava di una ragazza sudcoreana che cresce con un supermaiale OGM e dopo la conclusione dell’esperimento, il suo maiale le viene portato via.

Ecco cosa c’è in offerta con la versione Criterio:

Master digitale 4K, approvato dal regista Bong Joon Ho, con audio Dolby Atmos sulle edizioni Blu-ray e 4K UHD

Nell’edizione 4K UHD: un disco 4K UHD del film presentato in Dolby Vision HDR e un Blu-ray con il film e le caratteristiche speciali

Nuova conversazione tra Bong e il produttore Dooho Choi

Nuove interviste agli attori An Seo Hyun e Byun Heebong

Nuove interviste con i membri della troupe sulla cinematografia, gli effetti visivi, i costumi e la scenografia del film

Programmi brevi tra cui il videodiario di un regista, con Bong; gli attori Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton e Steven Yeun; e altri

Teaser, trailer e promozioni web

Traduzione di sottotitoli in inglese e sottotitoli in inglese per non udenti e ipoudenti

Nota: Gemme non tagliate è stato rilasciato su Netflix a livello internazionale come Netflix Original ma negli Stati Uniti con A24. Il film è stato inserito nella Criterion Collection nel novembre 2021.

Fabbrica americana secondo quanto riferito, a un certo punto stava ottenendo un rilascio di Criterion, ma non è mai avvenuto. Allo stesso modo, anche Atlantics di Mati Diop avrebbe dovuto ottenere un rilascio, ma non è successo.

Possiedi una delle versioni Netflix Original Criterion? Fateci sapere nei commenti.