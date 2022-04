Tutti i film e gli spettacoli di Viola Davis su Netflix in questo momento

Viola Davis è una delle attrici più talentuose di questa generazione. Non importa quale personaggio interpreti l’attrice vincitrice del premio Oscar, che si tratti di Annalise Keating della serie di grande successo Come farla franca con l’omicidio o Rose Maxson del film acclamato dalla critica RecinzioniDavis affascina semplicemente il suo pubblico con la sua abilità.

In poche parole, stiamo assistendo all’eredità di Davis in divenire mentre questa attrice americana continua a offrire performance più spettacolari con ogni nuovo titolo in cui recita.

Se non eri già una sua fan, speriamo di poterti convincere a credere perché Viola Davis è (e sarà per sempre) una delle più grandi attrici di tutti i tempi. Quale modo migliore per convertirti in un fan che informarti di tutti i numerosi film e programmi Netflix con questa star!

Film di Viola Davis su Netflix

Il primo film di Viola Davis che dovresti assolutamente trasmettere in streaming il prima possibile è Il fondo nero di Ma Rainey.

In questo film, Davis interpreta la defunta grande cantante blues americana Ma Rainey. La Davis ha davvero catturato l’anima dell’amato musicista, ma è stata anche in grado di aggiungere il suo talento al ruolo, ecco perché è stata nominata per numerosi premi, tra cui l’Oscar come migliore attrice nel 2020.

Fidati di noi quando diciamo che c’è molto più talento dove è arrivato. Di seguito sono riportati tutti i film Netflix con protagonista Davis disponibili per lo streaming in questo momento.

Centro mondiale del commercio (2006) come Madre in ospedale

Salire (2014) come Susie Brown

Cappello nero (2015) nel ruolo dell’agente dell’FBI Carol Barrett

Dare voce (2020) come se stessa

Il fondo nero di Ma Rainey: un’eredità portata sullo schermo come Se stessa

L’Imperdonabile (2021) come Liz Ingram

Ultimo ma non meno importante, il film documentario di Davis, Oprah + Viola: un evento speciale Netflixarriverà ufficialmente su Netflix questo venerdì, 22 aprile.

Viola Davis mostra su Netflix

Attualmente, l’unica serie con protagonista Davis su Netflix è Come farla franca con l’omicidio. Ma non c’è bisogno di preoccuparsi di rimanere a corto di episodi da guardare poiché la piattaforma di streaming ha tutte e 6 le stagioni della serie drammatica disponibili per lo streaming in qualsiasi momento.

Che sia la prima volta che guardi questo programma o la centesima volta che guardi abbuffate, sinceramente, vedere Annalise Keating dominare in aula è destinato a farti venire i brividi lungo la schiena.

Guarda Davis brillare nei panni di Keating nel trailer della prima stagione del titolo qui.

Si spera che, man mano che Viola Davis aggiunge più titoli al suo curriculum in continua crescita, alla fine potremo vedere ancora più dei suoi titoli su Netflix. Fino ad allora, vai al sito per iniziare a guardare tutti i suoi film e programmi.