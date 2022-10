Tutti i film di Stephen King in streaming su Netflix in questo momento

Halloween mi mette sempre in vena di horror e questo significa rivisitare libri, film e programmi televisivi adattati dalle opere di Stephen King. Considerato il “re” dell’horror, ha senso fare una maratona di film di Stephen King in questo periodo dell’anno. Inoltre, Netflix sta rilasciando Il telefono del signor Harrigan presto, che è adattato da una novella del re.

Dal remake del 2017 di Esso a Il gioco di Gerald interpretato da Carla Gugino, Netflix ha diversi eccellenti film di Stephen King disponibili per lo streaming. Molti dei film sono anche film originali Netflix, il che significa che è probabile che non lascino lo streamer a breve.

Sfortunatamente, Netflix al momento non ha alcun programma King, come L’intruso o Rocca del castello, disponibile per lo streaming. Puoi controllare L’intruso su HBO, Rocca del castello su Hulu, e La posizione è su Paramount+. Signor Mercedes è disponibile anche per lo streaming su Peacock.

Tutti i film di Stephen King su Netflix in questo momento

It: Capitolo uno (2017)

Basato sul popolare romanzo di Stephen King, It: Capitolo uno è facilmente uno dei migliori adattamenti di King. Ambientato nella città immaginaria di Derry, nel Maine, un luogo popolare per le opere di King, It: Capitolo uno riprende all’inizio di un nuovo ciclo di 27 anni quando una creatura orribile inizia a perseguitare e uccidere i bambini di Derry.

“It” è una mostruosità misteriosa che spesso assume la forma di un terrificante clown, Pennywise (Bill Skarsgard). Un gruppo di ragazzi emarginati viene coinvolto nel mistero e promette di distruggerlo una volta per tutte.

La nebbia (2007)

Un altro acclamato adattamento di King, La foschia è in realtà basato su uno dei suoi racconti. Una potente tempesta danneggia la casa di David Drayton (Thomas Jane), così lui e suo figlio si recano in città per rifornimenti.

Ma mentre sono lì, una fitta nebbia avvolge creature mortali. Come se non fosse abbastanza spaventoso, David e suo figlio rimangono intrappolati in un negozio di alimentari con una fanatica (Marcia Gay Harden) che pensa che il sacrificio sia l’unico modo per pacificare i mostri.

Il gioco di Gerald (2017)

Immagina di stare solo cercando di divertirti con tuo marito, di diventare un po’ perverso con le manette… poi lui muore e tu rimani ammanettata al letto in mezzo al nulla senza alcun modo per ottenere aiuto. Questa è la situazione in cui si trova Jesse Burlingame dopo che lei e suo marito si sono recati in una casa isolata sul lago per una fuga romantica.

Non molto tempo dopo aver schiaffeggiato le manette, il marito di Jesse muore, lasciandola bloccata e intrappolata mentre diventa lentamente delirante. Il gioco di Gerald è un grande film e ha come protagonista Carla Gugino, che è eccellente come sempre. Inoltre, è diretto da Mike Flanagan, il ragazzo che ci ha dato L’ossessione di Hill House, L’ossessione di Bly Manore l’imminente Club di Mezzanotte.

Nell’erba alta (2019)

Nell’erba alta è in realtà basato su un romanzo che Stephen King ha scritto con suo figlio Joe Hill. Come suggerisce il titolo, il film parla di qualcosa di malvagio in agguato nell’erba alta. Un fratello e una sorella si avventurano nel campo per salvare un ragazzino e presto scoprono che qualcosa di oscuro è in agguato all’interno.

Tra tutti i film in questa lista, Nell’erba alta è probabilmente il più negativo ricevuto da fan e critici, ma dico sempre che dovresti guardare i film e giudicare da solo! Chissà, forse ti piacerà.

1922 (2017)

Sembra esserci una tendenza con molti dei film di Stephen King su Netflix in quanto la maggior parte di essi sono adattati da romanzi o racconti piuttosto che da romanzi. 1922 è basato su un romanzo di King’s Tutto buio, senza stelle collezione. King ha anche lavorato alla sceneggiatura del film. Il film parla di un contadino che cospira per uccidere sua moglie e convince suo figlio ad aiutarlo. Dopo che l’atto è stato compiuto, la coppia diventa sempre più delusa sulla scia dell’omicidio.

Il telefono del signor Harrigan (2022)

Basato sull’omonimo racconto di Stephen King Se sanguina collezione, Il telefono del signor Harrigan stelle Esso l’attore Jaeden Martell nei panni di un adolescente che fa amicizia con un miliardario solitario (Donald Sutherland). Craig (Martell) vede il signor Harrigan (Sutherland) alcune volte alla settimana da quando era un bambino per leggergli e aiutarlo con lavoretti in casa.

Formano un legame che Craig onora regalando al signor Harrigan un iPhone. Diventa rapidamente ossessionato dal telefono. Ma quando il signor Harrigan muore, Craig è scioccato nello scoprire che sta ancora ricevendo messaggi e chiamate dal signor Harrigan dall’oltretomba e poi le persone iniziano a morire. Va notato che mentre la maggior parte dei film in questo elenco sono film horror, Il telefono del signor Harrigan è più un dramma oscuro.

Quali film di Stephen King sono i tuoi preferiti? Rivisiterai qualcuno dei film in questa lista questo Halloween?