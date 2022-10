Tutti i film di Jessica Chastain su Netflix in questo momento

Jessica Chastain è un individuo straordinario che passerà alla storia come attrice che ha sempre portato il suo A-Game in ogni progetto in cui ha recitato.

Dalla sua esibizione da brivido in Interstellare al suo straordinario lavoro nel film del 2021 Gli occhi di Tammy Faye (che alla fine le ha assicurato un Oscar come migliore attrice), non c’è un solo momento in cui non siamo incantati dalla gamma di questa attrice.

Raramente qualcuno vede un tale talento nella propria vita, motivo per cui siamo tutti favorevoli a celebrare ogni secondo del suo lavoro. Quale modo migliore per farlo se non guardare indietro ad alcuni dei suoi migliori film in streaming oggi su Netflix?

I migliori film di Jessica Chastain in streaming su Netflix

Naturalmente, se vogliamo iniziare con il meglio, dobbiamo iniziare con Zero Dark Trentail titolo acclamato dalla critica che ha portato Chastain a ottenere oltre quindici nomination da prestigiosi premi.

Nel thriller del 2012, Chastain ha interpretato il ruolo principale di Maya Harris. Chastain ha dato vita a Harris in un modo così indimenticabile che è stato difficile per il pubblico distinguere chi fosse l’analista dell’intelligence della CIA e chi fosse la talentuosa attrice californiana.

Come molti, ci viene la pelle d’oca solo a pensarci Zero Oscuri Trenta, ancora di più quando guardiamo l’incredibile trailer ufficiale del film.

Fortunatamente per noi, insieme a Zero Dark Trenta, ancora più dei migliori titoli di Jessica Chastain sono in streaming su Netflix. Eccoli:

Picco cremisi (2015) come Lucille Sharpe

Il gioco di Molly (2017) come Molly Bloom

La moglie del guardiano dello zoo (2017) come Antonina Zabinska

Av (2020) come Ava Faulkner

La palla non smette di rotolare lì, dato che Chastain ha ancora un altro film su Netflix in arrivo questa settimana, La buona infermiera.

Nel film del 2022, Chastain interpreta Amy Loughren, un’infermiera ben intenzionata che spesso si spinge oltre i suoi limiti. Incontra un collega infermiera di nome Charles Cullen (Eddie Redmayne) e presto diventa amica intima di lui. Se solo avesse saputo i segreti che stava mantenendo; forse si sarebbe resa conto che la sua vita non era poi così male, dopotutto.

Maggiori informazioni sulla sinossi ufficiale (tramite Netflix Media Center) di seguito:

Amy, un’infermiera compassionevole e madre single alle prese con una condizione cardiaca pericolosa per la vita, è portata ai suoi limiti fisici ed emotivi dai turni di notte duri e impegnativi in ​​terapia intensiva. Ma l’aiuto arriva quando Charlie, un’infermiera premurosa ed empatica, inizia a lavorare nella sua unità. Mentre trascorrono lunghe notti in ospedale, i due sviluppano un’amicizia forte e devota e, per la prima volta da anni, Amy ha davvero fiducia nel futuro di lei e delle sue giovani figlie. Ma dopo che una serie di misteriose morti di pazienti avvia un’indagine che indica Charlie come il principale sospettato, Amy è costretta a rischiare la vita e la sicurezza dei suoi figli per scoprire la verità.

Guarda il trailer ufficiale proprio qui:

Il film del 2022 è appena uscito su Netflix, quindi assicurati di sintonizzarti per vedere come si svolge. E, naturalmente, dopo aver finito di guardare questo titolo appena uscito, dai un’occhiata a tutti gli altri fantastici film con Jessica Chastain su Netflix oggi.