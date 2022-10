Tutti i film di Eddie Redmayne su Netflix in questo momento

Mancano solo due secondi alla stesura di una petizione che chiede a Netflix di aggiungere altri migliori film di Eddie Redmayne al suo servizio di streaming. (Il sito non aggiunge Il fazzoletto giallo è scusabile, ma tracciamo assolutamente il limite La teoria del tutto non far parte della formazione attuale!)

Fortunatamente per Netflix, le nostre frustrazioni sono state temporaneamente mitigate dal fatto che il sito ha alcuni dei nostri preferiti disponibili per lo streaming ogni volta che vogliamo. Avremo però bisogno di qualche titolo in più per placare i nostri desideri prima o poi.

Mentre aspettiamo che Netflix lo metta insieme, ecco tutti i film con Eddie Redmayne che puoi guardare in streaming su Netflix oggi.

I migliori film di Eddie Redmayne in streaming su Netflix

Uno dei migliori titoli di Eddie Redmayne, Il processo del Chicago 7si dà il caso che sia un film originale Netflix, motivo in più per cui vogliamo prenderci il tempo per collegare prima il film.

Il film racconta la storia di un processo storico che ha scosso la nazione. Sette manifestanti che sono stati inizialmente condannati a scontare più anni di carcere con la falsa motivazione di incitamento alla rivolta sono stati, per fortuna, graziati per le loro accuse dopo l’infinito tumulto nazionale e, soprattutto, lo spirito immortale dei manifestanti accusati.

Scopri tutto questo e molto altro nel trailer ufficiale di Il processo del Chicago 7 sotto.

Un momento così potente della storia è stato reimmaginato sullo schermo in un modo altrettanto potente, motivo per cui, dopo lo streaming Il sentiero del Chicago 7dovresti dare un’occhiata agli altri eccezionali film di Redmayne in streaming su Netflix—La ragazza danese, i Miserabilie La buona infermiera.

Non stiamo bluffando quando diciamo che la maggior parte dei film di Eddie Redmayne ci lascia senza parole in qualche modo, ma c’è qualcosa di davvero unico nel modo in cui l’attore inglese ci ha fatto sentire dopo aver visto questo nuovo film di Netflix.

Forse ti sentirai allo stesso modo, mentre dai un’occhiata al trailer ufficiale La buona infermiera qui.

Non possiamo fare a meno di chiederci dove lo porterà la prossima carriera di Eddie Redmayne. Ad ogni modo, speriamo che ogni titolo che arriverà alla fine finirà su Netflix in modo da poter godere ancora di più del suo talento.