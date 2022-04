Tutti i film di Cameron Diaz su Netflix (da aggiungere alla tua lista di controllo il prima possibile)

Cameron Diaz è una star di Hollywood che tutti conoscono! Dalla commedia all’azione, al romanticismo e persino all’animazione, l’attrice 49enne ha recitato in alcuni film piuttosto grandiosi nel corso degli anni. Ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’90 quando ha messo piede per la prima volta sul set dell’iconico film La maschera (1994) per recitare accanto alla formidabile leggenda della commedia Jim Carrey.

È passato un po’ di tempo da quando l’attrice ha rilasciato un nuovo film. Il suo ruolo degno di nota più recente in un film è stato nella versione riavviata di Annie (2014) che includeva un cast di serie A come Jamie Foxx, Rose Byrne, Bobby Cannavale e la cantante Rihanna. Tuttavia, amiamo guardare indietro ai due decenni di carriera di Diaz e ricordare a noi stessi alcuni dei film epici in cui ha recitato.

Se stai lottando per decidere come riempire le tue giornate e hai voglia di abbuffarti di film, ti consigliamo di iniziare con alcuni dei film di Cameron Diaz. Di seguito abbiamo elencato tutti i film che puoi guardare su Netflix in questo momento.

Film di Cameron Diaz su Netflix USA

La cosa più dolce (2002)

Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

Ogni domenica (1999)

Shrek (2001)

Shrek 2 (2004)

Shrek per sempre (2010)

Dream Works Le storie della palude di Shrek (2008)

I classici delle vacanze di Dream Works (2011)

Al momento puoi trasmettere in streaming tutti i film sopra elencati negli Stati Uniti, quindi dai un’occhiata! Naturalmente, a seconda di dove ti trovi nel mondo, l’elenco dei film di Cameron Diaz potrebbe variare.

Potresti scoprire che, a seconda della tua regione, hai anche la possibilità di guardare Cosa succede a Vegas (2008), Cavaliere e giorno (2010), La maschera (1994), Shrek Terzo (2007), Annie (2014), Gang di New York (2002), e Storie di Shrek di opere da sogno (2012) su Netflix. Questo non è il caso degli spettatori negli Stati Uniti, però.

Inoltre, in genere durante il periodo delle vacanze si tende a vedere il ritorno dell’amato film di Natale La vacanza (2006) su Netflix. Anche se non è una garanzia che lo rivedremo nel 2022, dato che è tornato più volte sullo streamer ci sentiamo piuttosto ottimisti!