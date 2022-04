Tutti i film di Barbie disponibili per la visione su Netflix in questo momento

SOULTZ-HAUT-RHIN, FRANCIA – 08 MARZO: Le bambole Barbie sono esposte durante un’eccezionale mostra dedicata alla bambola Barbie a “La Nef des jouets” l’8 marzo 2019 a Soultz-Haut-Rhin, Francia. In questa occasione Tina Brettnacher, collezionista di bambole Barbie, presenta alcune delle sue bambole Barbie più rare e antiche della sua collezione. Barbie, il modello di bambola più popolare al mondo, festeggia il suo 60esimo compleanno. Il 9 marzo 1959, Ruth Handler, una donna d’affari americana, commercializzò la prima “bambola modello”, chiamata Barbie in omaggio a sua figlia Barbara che usava bambole di carta per creare i propri giochi di ruolo. È stata presidente del produttore di giocattoli Mattel Inc, che vende la bambola Barbie sin dal suo inizio. La mostra si svolgerà dal 9 marzo al 30 giugno 2019. (Foto di Chesnot/Getty Images)

Con l’attesissima Greta Gerwig Barbie film con protagonista Margot Robbie in uscita nel 2023, molti fan e fanatici di Barbie stanno cercando altri film e spettacoli di Barbie da guardare per tenerli occupati nel frattempo.

Fortunatamente per gli amanti di Barbie, Netflix ha molti film e serie televisive di Barbie in streaming sulla piattaforma. Siamo ancora molto lontani da quello di Gerwig Barbie film, ma almeno non mancano i media a tema Barbie da consumare nel frattempo.

Ci sono film di Barbie su Netflix?

Barbie: Sogni di una grande città

Barbie: la magia dei delfini

Barbie: Principessa Avventura

Barbie e Chelsea: la principessa perduta

Barbie: tanti auguri a te!

Barbie e Chelsea: la principessa perduta è uno dei film più recenti della serie (e il 38° film in assoluto) poiché è uscito solo nel novembre 2021. È anche degno di nota perché è il primo film con Chelsea in un ruolo da protagonista. La principessa perduta segue Chelsea nel suo settimo compleanno mentre va in crociera con la sua famiglia. Con solo un’ora di lunghezza, questo è anche un film facile da guardare.

Oltre ai film di cui sopra, ci sono anche diversi spettacoli di Barbie in streaming su Netflix, inclusi i seguenti:

Vita da Barbie nella casa dei sogni

Barbie: Ce ne vogliono due

Barbie Dreamhouse Adventures

Barbie Dreamhouse Adventures: Vai Team Roberts

Barbie Dreamhouse Adventures è uno degli spettacoli di Barbie più longevi con cinque stagioni. Ce ne sono solo tre attualmente in streaming su Netflix. In realtà è un seguito di Barbie: la magia dei delfiniche puoi guardare anche sullo streamer.

Se sei un fan sfegatato di Barbie ma vuoi espandere i tuoi orizzonti, Netflix ha anche diversi programmi e film simili in streaming come vari Monster High progetti, Ever After High, Miracoloso: I racconti di Ladybug e Gatto Nero, Winx Club, Arcobaleno alto, Il mio piccolo pony, H2O: basta aggiungere acqua e Sofia la prima.

Sono tantissimi i contenuti per tenerti occupato fino all’uscita del film live-action l’anno prossimo!

Quale film o programma di Barbie è il tuo preferito?