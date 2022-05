Tutti i brani presenti per episodio

Benvenuti a Eden (da sinistra a destra) BELINDA POP nei panni di ÁFRICA nell’episodio 06 di BIENVENIDO A EDÉN. Cr. LUCIA FARAIG/NETFLIX © 2021

Da quando ha partecipato all’estrazione iniziale dell’Eden Festival nella nuova serie di thriller spagnoli di Netflix Benvenuto nell’Eden è la musica e le feste, non sorprende che lo spettacolo abbia un’ottima colonna sonora. Se hai già visto la prima stagione e non riesci a trattenerti dal canticchiare alcuni dei brani presenti nei primi otto episodi, allora possiamo aiutarti a compilare una playlist fantastica!

Da uno dei singoli di successo di Lizzo alle canzoni di James Warburton, Farruko e SATV Music, Welcome to Eden ha tonnellate di ottima musica. Non dovrebbe sorprendere, considerando che presenta la sensazione del pop latino Belinda come uno degli attori principali presenti nella serie. Riesce persino a cantare durante una scena del primo episodio.

Benvenuti in Eden musica per episodio

Ma potrebbero esserci anche dei brani che non hai riconosciuto, ma che ti sono comunque piaciuti. Ho sicuramente aggiunto un paio di canzoni dello show alle mie playlist e sono sicuro che altri vorranno fare lo stesso! Di seguito ho compilato una ripartizione per episodio di tutte le canzoni utilizzate nello spettacolo. Ora non devi preoccuparti di provare a Shazam ognuno perché sono tutti qui!

Benvenuti nelle canzoni dell’episodio 1 di Eden

Benvenuti nelle canzoni dell’episodio 3 di Eden

“Veleno” di SATV Music

“High Regard” di Michael O’Sullivan e Matthew Hodson

Benvenuti nelle canzoni dell’episodio 4 di Eden

“Noi siamo la notte” di James Warburton

“Esci” di SATV Music

Benvenuti nelle canzoni dell’episodio 5 di Eden

“Tutto adesso” di Oskura

Benvenuti nelle canzoni dell’episodio 6 di Eden

“La verità fa male” di Lizzo

Benvenuti nelle canzoni dell’episodio 8 di Eden

“Corri meglio, nasconditi meglio” di Jemma Lou e Olivier Bibeau

