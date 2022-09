Tutti i brani presenti per episodio

Destino: La saga delle Winx – Netflix

Una delle serie per adolescenti più divertenti di Netflix è tornata con un’altra puntata e Destino: la saga delle Winx la stagione 2 non è da perdere! se hai visto la prima stagione, allora sai già che questo adattamento live-action è pieno di azione e dramma. Lo spettacolo segue la protagonista Bloom (Abigail Cowen), un’adolescente che scopre di essere una fata. Inizia a frequentare una scuola per studenti magici chiamata Alfea all’inizio della prima stagione, dove lavora per controllare i suoi poteri.

Come apprende durante gli eventi della seconda stagione, controllare i suoi poteri è probabilmente qualcosa con cui dovrà fare i conti per il resto della sua vita, specialmente quando prova forti emozioni.

Destino: la saga delle Winx la stagione 2 è piena di canzoni fantastiche in ogni episodio. Se vuoi aggiungere la colonna sonora alla tua coda al più presto, controlla l’elenco della musica riprodotta qui sotto!

Fate: The Winx Saga stagione 2 musica per episodio

Canzoni dell’episodio 1:

“Violenza” di Grimes

“Guillotine” di Mansionair e NoMBe

“Your Love (Déjà Vu)” di Glass Animals

“Non sono una donna, sono un dio” di Halsey

“Love Letter” (feat. The Knocks) di ODESZA

“Will You Smile Again For Me” di … E ci conoscerai sulle tracce dei morti

Canzoni dell’episodio 2:

“Feels Right” di Biig Piig

“Cave Song” di Pretty Vicious

“I sogni più selvaggi” di Taylor Swift

Canzoni dell’episodio 3:

“​Universo parallelo” di Alaina Castillo

“QUELLI SBAGLIATI” di BERWYN

“DIABLO” di Rosalia

“HIDE YOU UP” di ASHWARYA

“Che spreco” di Gracey

“Mancante” di London Grammar

Canzoni dell’episodio 4:

“A tutte le mie ragazze piace combattere” di Hope Tala

“Non mi piaccio” di GIRLI

“Buoni” di Charli XCX

“La spiaggia” di Wolf Alice

Canzoni dell’episodio 5:

“La terra desolata” di Marie Naffah

“Picturing” del Coro Gola Profonda

“down 4 u” di Alaina Castillo

“Sicurezza” di Amyl e The Sniffers

Canzoni dell’episodio 6:

“Piccolo ragazzo” di Kele

“Panopticon” di She Drew The Gun

“Nightmare” di CLOVES

“L’aquila e la colomba” di Jessie Buckley e Bernard Butler

Canzoni dell’episodio 7:

“Dietro il sole” di ODESZA

“Giocatore di giochi” di Grimes

“sentirsi una merda” di Tate McRae

“Significato” (versione corale) di Cascadeur

Puoi trasmettere in streaming tutti e sette gli episodi di Destino: la saga delle Winx stagione 2 ora su Netflix!