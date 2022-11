Tutti i brani presenti nel film Netflix

Lindsay Lohan è tornata! L’iconica star del cinema ritorna con un nuovo film su Netflix, che funge anche da primo film natalizio originale dell’anno dello streamer. Cadendo per Natale dà il via alle festività natalizie con romanticismo, risate e tante belle canzoni di Natale.

Lohan è protagonista Cadendo per Natale nei panni dell’erede Sierra Belmont, che cade mentre scia ed esce dall’infortunio con un’amnesia. Finisce per essere accolta da un affascinante proprietario di un lodge (interpretato da Chord Overstreet) e, come con le commedie romantiche delle vacanze, inizia a sbocciare una storia d’amore inaspettata.

Puoi sempre contare su un film di Natale per diffondere l’allegria delle vacanze attraverso storie commoventi e le classiche canzoni di Natale che tutti conosciamo a memoria. Ma in cosa sono presenti le canzoni di Natale Cadendo per Natale? Condividiamo la colonna sonora del film, incluse un paio di canzoni delle stesse star del film.

Colonna sonora Falling for Christmas

Come anticipato quando Netflix ha rilasciato il Cadendo per Natale trailer, Lindsay Lohan ha registrato una cover di “Jingle Bell Rock” solo per il film. Naturalmente, quel particolare canto natalizio occupa un posto speciale nel suo cuore e in quelli di molti millennial, dal momento che l’attrice-cantante ha interpretato la canzone nel film di successo preferito dai fan Cattive ragazze. Quasi 20 anni dopo, Lohan ha finalmente rilasciato una copertina ufficiale.

Il Cadendo per Natale la colonna sonora comprende anche artisti come Darren Criss, Adam Lambert, Air Supply, Frankie Avalon, la sorella di Lohan, Aliana, e il protagonista maschile del film, Chord Overstreet. Controlla tutti i brani che vale la pena aggiungere alle playlist delle tue vacanze.

Ecco tutte le canzoni presenti nel film:

“(Everybody’s Waitin’ for) the Man with the Bag” di Darren Criss feat. Adam Lambert

“Fai così” di Daphne Willis

“Due giorni di Natale” di Studio City Sound Singers

“Jingle Bell Rock” di Serena Ryder

“All Out of Love” di Air Supply

“Deve essere Natale” di Michael Damian

“Vi auguriamo le feste!” di John Tesh

“Up on the House Top” di Studio City Sound Singers

“Everybody Loves Christmas” di Chord Overstreet

“Jolly Old Saint Nick” di Studio City Sound Singers

“Buon Natale a te stesso” di Frankie Avalon

“Jingle Bells” di Aliana Lohan

“Senza di te” di Aliana Lohan

“Ti auguriamo un buon Natale” di Yo Kinky

“Jingle Bell Rock” di Lindsay Lohan feat. Alì Tomineek

Ascolta la cover di Lindsay Lohan di “Jingle Bell Rock'” nel video qui sotto!

Quali erano le tue canzoni di Natale preferite presenti sul Cadendo per Natale colonna sonora? Condividi le tue scelte nei commenti e assicurati di guardare il film solo su Netflix.