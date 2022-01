Tutti i bambini di karate di ritorno nel cast di Cobra Kai – Allora e adesso

Con tutti gli occhi che sta girando, non è un fatto sconosciuto che Cobra Kai sia uno spin-off degli iconici film originali di Karate Kid. Rinnovata dopo 35 anni dall’uscita del primo film, la serie segue le vite del protagonisti dei film originali- quello di Ralph Macchio Daniele La Russo e quello di William Zabka Johnny Lawrence. Ma non sono solo questi due personaggi che vediamo nei film della serie. Ecco tutti i personaggi di Cobra Kai ricorrenti dai film di Karate Kid: allora vs adesso.

Ralph Macchio nel ruolo di Daniel La Russo

il tempo vola quando stai prendendo a calci in culo: chi è il tuo membro preferito del cast di Karate Kid di ritorno in COBRA KAI? Ralph Macchio nel ruolo di Daniel LaRusso: allora e ora pic.twitter.com/iHhLRpD0zX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 gennaio 2022

Non lasciarti ingannare dalla sua faccia da bambino. Ralph Macchio potrebbe avere gli occhi stellati come sempre e, per non parlare del karate tosto che fa in Cobra Kai, ma questo attore ha 60 anni. Anche se sembrava incredibilmente giovane, Macchio aveva in realtà 22 anni quando uscì il primo film di Karate Kid e attualmente ne ha 60.

William Zabka nel ruolo di Johnny Lawrence

William Zabka nel ruolo di Johnny Lawrence: allora e ora pic.twitter.com/csOv0JeOYI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 gennaio 2022

Un altro attore che non sembra invecchiare è William Zabka. Il suo fisico potrebbe essere fuorviante, ma questo attore ha 56 anni. Durante il periodo in cui sono stati distribuiti i film sui bambini di karate, Zabka era l’unico adolescente sul set all’età di 18 anni e rimane ancora il più giovane tra gli attori ricorrenti nell’originale Netflix.

Martin Kove nel ruolo di John Kreese

Martin Kove nei panni di John Kreese: allora e ora pic.twitter.com/6thmlAHK8x — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 gennaio 2022

Kove interpreta il ruolo del terribile sensei di Johnny, John Kreese. Kove aveva 40 anni quando uscì il primo film di Karate Kid e ora ne ha 75. Il karate non è un gran problema per lui, però. L’attore rimane uno degli unici attori nei film e nella serie Netflix che si qualifica come artista marziale.

Thomas Ian Griffith nel ruolo di Terry Silver

Thomas Ian Griffith nel ruolo di Terry Silver: allora e ora pic.twitter.com/79DFUEc3Bi — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 gennaio 2022

Un altro nome nell’elenco di ‘Personaggi che hanno il potenziale per eliminare la gioia vivente da qualsiasi scena‘ è Terry Silver, interpretato da Thomas Ian Griffith. Silver probabilmente è in cima a questa lista come il personaggio più scaltro della serie senza qualità salvifiche. Griffith è molto più giovane del ruolo che interpreta, avendo 21 anni quando è uscito il primo film per ragazzi di Karate e 59 ora. In effetti, è più giovane di Ralph Macchio!

Yuji Okumoto nel ruolo di Chozen

Yuji Okumoto nei panni di Chozen: allora e ora pic.twitter.com/Wuo5LNp2np — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 gennaio 2022

Chozen era un personaggio che di certo non ci aspettavamo di rivedere, ma ciononostante siamo stati felicissimi di incontrarci di nuovo. Okumoto aveva 29 anni quando ha fatto la sua prima apparizione nel secondo film di Karate Kid e ora ha 62 anni.

Quale delle età e delle trasformazioni di questi attori di Cobra Kai ti ha scioccato di più? Fateci sapere nei commenti!

