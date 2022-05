Tutti i bambini del “Senior Year” di Netflix vorrebbero avere una cosa in comune nella loro scuola superiore

Il liceo è una delle parti più significative della nostra vita. È il periodo di transizione che ci plasma come adulti. Mentre alcuni sono fortunati ad avere bei ricordi durante gli anni del liceo, altri no. E questo vale per tutti noi, anche per le star del cinema. Alla premiere speciale della commedia per adolescenti di Netflix Senior Year, il cast ha parlato delle esperienze e dei rimpianti del liceo. Ecco tutto ciò che hanno condiviso sulla loro vita scolastica.

Il cast dell’ultimo anno su Netflix vorrebbe che fossero più sicuri al liceo

Chris Parnell e Brandon Scott Jones, entrambi ragazzi di teatro, mancavano gravemente di fiducia in se stessi. Chris non avrebbe mai potuto trovare il coraggio di avvicinarsi alle ragazze a cui piaceva. E Brandon era un ragazzo strano, che si teneva in disparte ed era per lo più amico della facoltà e del personale.

Mary Holland ha avuto un’esperienza simile al liceo come il personaggio di Rebel Wilson Stephenie Conway nel film meno la parte in coma. Anche lei era stressata per aver raggiunto la popolarità nel primo anno. Molly Brown era la tipica tuttofare e ha ottenuto molto a scuola. Tuttavia, si rammarica di non aver preso sul serio il suo spagnolo AP e di non essere diventata una cheerleader.

Sia Avantika che Joshua Colley hanno saltato il ballo di fine anno. Il primo ha mancato il volantino e il secondo è stato istruito a casa. Ma Colley ha fatto la sua esperienza al liceo preparandosi a casa di Avantika per la prima. D’altra parte, Avantika vorrebbe essersi impegnata di più per fare amicizia. Altrove Zoë Chao ricorda i suoi anni del liceo come stressanti. Diceva al suo io più giovane di rilassarsi, dormire di più e mangiare in modo sano.

A causa dei loro impegni professionali, sia Zaira Adams che Michael Cimino hanno saltato il liceo nel campus. Avrebbero rifatto il liceo interamente per fare tutto ciò che si erano persi.

Tyler Barnhardt non cambierebbe nulla

Fuori dal cast dell’ultimo anno su Netflix, Tyler ha probabilmente avuto i migliori anni del liceo. Era molto propositivo nel teatro della scuola e piaceva a tutti. Nel frattempo, Jade Bender era una studentessa eterosessuale che ha saltato due classi e ha iniziato la scuola superiore all’età di 12 anni. Sebbene la sua esperienza sia stata piuttosto piacevole, vorrebbe essere più attrezzato per gestire la differenza di età.

