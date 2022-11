Tutti gli spettacoli su Netflix non disponibili nel livello di annunci più economico

Se stai cercando di cambiare o iscriverti al nuovo livello pubblicitario di Netflix, vorrai sapere che centinaia di titoli non sono disponibili sul servizio. Di seguito, abbiamo messo insieme un elenco di tutte le principali serie televisive che non sarai in grado di guardare a meno che tu non sia nei livelli premium di Netflix.

Sono passate alcune settimane da quando Netflix ha lanciato il suo livello pubblicitario e, a parte una grande campagna pubblicitaria, le notizie sul nuovo livello di Netflix sono state abbastanza tranquille.

Abbiamo condotto una ricerca completa sul nuovo livello pubblicitario di Netflix e abbiamo scoperto che poco più del 5% della libreria totale di oltre 6.000 titoli di Netflix non è disponibile sullo streamer. Ciò equivale a poco più di 300 titoli in totale e di quei 300, quasi 80 sono serie TV.

Quindi quale grande serie non puoi trasmettere in streaming? Abbiamo messo insieme un elenco completo dalla A alla Z di tutte le 79 serie e speciali che non sarai in grado di guardare nel livello pubblicitario di Netflix e ci sono alcuni grossi problemi.

Tieni presente che questo elenco riguarda solo Netflix negli Stati Uniti e altre regioni possono variare.

Elenco completo delle serie TV non disponibili nel livello pubblicitario di Netflix

3Sotto: Tales of Arcadia – Serie originale Netflix

Tutti pazzi per Re Julien – Serie originale Netflix

All Hail King Julien: Exiled – Serie originale Netflix

All Hail King Julien: buon compleanno a te! – Serie originale Netflix

Archibald’s Next Big Thing – Serie originale Netflix

Sviluppo arrestato – Serie originale Netflix

Captain Underpants Epic Choice-o-Rama – Serie originale Netflix

Capitan Mutanda Mega Blissmas – Serie originale Netflix

Crazyhead – Serie originale Netflix

Dawn of the Croods – Serie originale Netflix

Dinotrux – Serie originale Netflix

Dinotrux Supercharged – Serie originale Netflix

Sporco Giovanni

Dragons: Race to the Edge – Serie originale Netflix

Dragons: Rescue Riders – Serie originale Netflix

Dragons: Rescue Riders: Caccia al drago d’oro – Serie originale Netflix

Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday – Serie originale Netflix

Dragons: Rescue Riders: I segreti di Songwing – Serie originale Netflix

El marginal – Serie originale Netflix

Fast & Furious Spy Racers – Serie originale Netflix Friday Night Lights (2010)

La casa delle bambole di Gabby – Serie originale Netflix

Go Dog Go – Serie originale Netflix

Brave ragazze

Grandi notizie

Foglia verde

Ticcio e Leonardo

Ragazze Harvey per sempre! – Serie originale Netflix

House of Cards – Serie originale Netflix

Nelle Badlands

Jurassic World Camp Cretaceous – Serie originale Netflix

Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure – Serie originale Netflix

Kipo e l’era delle bestie meravigliose – Serie originale Netflix

Cavaliere Cavaliere (1985)

Cavaliere cavaliere 2000 (1991)

Kung Fu Panda: Il cavaliere del drago – Serie originale Netflix

Monster High: Electrified – Serie originale Netflix

Nuova ragazza (2017)

Peaky Blinders – Serie originale Netflix

Il gatto nel libro: intrappolato in un racconto epico – Serie originale Netflix

Regina del Sud

Rhyme Time Town – Serie originale Netflix

Canti di Rhyme Time Town – Serie originale Netflix

She-Ra e le principesse potenti – Serie originale Netflix

Sparatutto

Spirit Riding Free – Serie originale Netflix

Spirit Riding Free: Pony Tales – Serie originale Netflix

Spirit Riding Free: Ride Along Adventure – Serie originale Netflix

Spirit Riding Free: Riding Academy – Serie originale NetflixSpirit Riding Free: Spirit of Christmas – Serie originale Netflix

Stargate SG-1

Apolidi – Serie originale Netflix

Squadra Zenko Go

Il panettiere e la bella

The Boss Baby: Back in Business – Serie originale Netflix

The Boss Baby: Back in the Crib – Serie originale Netflix

Il bambino capo: prendi quel bambino! – Serie originale Netflix

Le epiche avventure di Capitan Mutanda – Serie originale Netflix

Le epiche avventure di Capitan Mutanda nello spazio – Serie originale Netflix

Il Buon Posto

L’ultimo regno – Serie originale Netflix

I maghi

Lo spettacolo di Mr. Peabody e Sherman

Il peccatore

La spettrale storia di Capitan Mutanda Hack-a-ween – Serie originale Netflix

Il morto che cammina

Trollhunters: buon compleanno a te! – Serie originale Netflix

Trollhunters: Tales of Arcadia – Serie originale Netflix

Troll: il ritmo continua! – Serie originale Netflix

Turbo FAST – Serie originale Netflix

Uncoupled – Serie originale Netflix

Irrisolto (2018)

Van Helsing

VeggieTales in the City – Serie originale Netflix

Voltron: Legendary Defender – Serie originale Netflix

Wizards: Tales of Arcadia – Serie originale Netflix

Wynonna Earp

Noterai alcune tendenze sopra e queste si applicano davvero in tutto il mondo su Netflix.

Innanzitutto, la prima cosa che noterai è la quantità di titoli per bambini che provengono tutti da DreamWorks. Questo rientra nel banner Universal che non consente ai propri film o serie di essere mostrati con annunci indipendentemente dal fatto che siano Netflix Original o meno.

Ciò si estende anche a molti titoli della NBC e di USA Network, come ad esempio Il Buon Posto o Il peccatore.

AMC Networks non consente ai suoi spettacoli rimanenti su Netflix di avere annunci, in particolare, ogni singola stagione di Il morto che cammina.

Ci sono serie qui che guardi che ti impedirebbero di eseguire il downgrade o di iscriverti al livello pubblicitario di Netflix? Fateci sapere nei commenti.