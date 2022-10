Tutti gli spettacoli e i film di Ryan Murphy su Netflix

LOS ANGELES, CA – 10 settembre: Direttore Ryan Murphy arriva al Creative Arts Emmy Awards al Microsoft Theatre il 10 settembre 2016 a Los Angeles, California. (Foto di Emma McIntyre/Getty Images)

Dove è stata girata la nuova serie The Watcher su Netflix? di Aysha Ashley Househ

Ryan Murphy è tornato con il suo prossimo progetto su Netflix chiamato L’osservatoree, come previsto, è ciò di cui tutti stanno guardando e parlando. È basato su una storia vera e segue una famiglia che viene molestata attraverso lettere inquietanti da un misterioso stalker dopo aver acquistato quella che doveva essere la casa dei loro sogni nella periferia del New Jersey. È la serie perfetta da guardare nel fine settimana e ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata quando ne hai la possibilità.

Per le persone che hanno già abbuffato la serie di sette episodi, probabilmente stai cercando più contenuti di Ryan Murphy. Fortunatamente, Netflix ha una buona selezione di alcuni dei lavori del genio creativo.

Per aiutarti, abbiamo compilato un elenco di tutti gli spettacoli e i film di Ryan su Netflix in basso.

Ryan Murphy mostra su Netflix

Ryan Murphy ha attualmente sei spettacoli di generi diversi in streaming su Netflix. Potresti aver visto alcuni degli spettacoli che stiamo per elencare, ma puoi sempre rivederli, giusto?

Ecco tutti gli spettacoli di Ryan Murphy disponibili per lo streaming su Netflix:

Murphy ha anche alcune serie Netflix in lavorazione, come uno spettacolo senza titolo su Marlene Dietrich, una serie antologica intitolata Consensouna serie limitata intitolata Una linea di coro e un’altra serie limitata provvisoriamente intitolata Esterno.

Film di Ryan Murphy su Netflix

Murphy ha sei film disponibili per lo streaming su Netflix in questo momento. Abbiamo condiviso tutti i film attualmente in streaming di seguito.

I ragazzi della banda (2020)

I ragazzi della band: qualcosa di personale (2020)

Un amore segreto (2020)

Circo dei libri (2020)

Ballo studentesco (2020)

Il telefono del signor Harrigan (2022)

Murphy ha anche due film attualmente in fase di sviluppo, come un film musicale chiamato La leggenda di Georgia McBride e un film senza titolo sull’ex giornalista del Washington Post Janet Cooke.

