Tutti gli speciali, gli spettacoli e i film comici di Iliza Shlesinger su Netflix

Sono passati quasi 10 anni da quando Iliza Shlesinger ha pubblicato il suo primo speciale di cabaret Netflix intitolato Colori di guerra. Tutti questi anni dopo, è tornata su Netflix con la sua sesta commedia speciale, Caldo per sempre, e ha una nuova prospettiva da condividere con i suoi fan e il mondo.

Iliza Shlesinger: Caldo per sempre scopre che la star sta offrendo il suo miglior materiale mentre arriva alla verità sul “brutto reggiseno” e si strappa alla sensualità dei balli di TikTok. Lo speciale vede anche Shlesinger candidarsi sui diritti riproduttivi delle donne e molto altro.

Oltre alla sua manciata di speciali comici, Shlesinger è apparsa anche in numerosi programmi e film Netflix, alcuni dei quali ha creato e scritto. Non perdere nemmeno un minuto degli speciali comici, degli spettacoli o dei film di Iliza Shlesinger su Netflix!

Speciali commedie Netflix di Iliza Shlesinger

Da pazze storie di appuntamenti e incisivi commenti politici, la commedia di Shlesinger è tanto esilarante quanto di grande impatto. In sei speciali comici su Netflix, ha condiviso tutta la saggezza che ha sperimentato come comica single, comica sposata e ora madre lavoratrice.

Ecco tutti e sei gli speciali comici di Shlesinger attualmente su Netflix:

Colori di guerra (2013)

Congelamento caldo (2015)

Uccisioni confermate (2016)

Millennial anziano (2018)

Svelato (2019)

Caldo per sempre (2022)

A seguito del rilascio di Caldo per sempre nell’ottobre 2022, speriamo di rivedere Iliza Shlesinger su Netflix per altri speciali comici. Ma se stai cercando qualcosa da guardare con la comica dopo il suo sesto speciale, è anche in molti titoli sceneggiati.

Iliza Shlesinger serie e film su Netflix

Oltre a tutti gli esilaranti speciali di Shlesinger sullo streamer, è apparsa anche in numerosi originali Netflix come attrice. Ha creato e recitato nel suo spettacolo comico di sketch, oltre a scrivere e recitare nel film originale Buono su carta.

Ecco tutti gli spettacoli e i film di Shlesinger su Netflix:

Caposquadra (2017) come Veronica nell’episodio 5

Spenser Riservato (2020) come Cissy

Pezzi di una donna (2020) come Anita Weiss

Lo spettacolo di schizzi di Iliza Shlesinger (2020)

Buono su carta (2021) come Andrea Cantante

Quali sono i tuoi titoli preferiti di Iliza Shlesinger su Netflix? Condividi le tue scelte nei commenti!