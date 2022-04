Tutti gli episodi spiegati e risposte alle domande

Guida e riassunti degli episodi di Heartstopper

Fermacuori sta per essere uno dei più grandi programmi Netflix della primavera 2022 e non puoi perderlo! È probabile che tu abbia sentito parlare della nuova serie romantica LGBTQ+ basata sull’omonima graphic novel di Alice Oseman. I fan hanno fatto esplodere i social media parlando di quanto siano entusiasti di vedere la storia d’amore tra Charlie Springs (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor) svolgersi sul piccolo schermo.

Il nuovo spettacolo ha appena debuttato oggi, 22 aprile, e siamo sicuri che molti hanno iniziato a abbuffarsi di tutti e otto gli episodi. Se stai guardando Fermacuori e hai bisogno di alcuni momenti spiegati o non l’ho ancora verificato e vuoi dare un’occhiata allo spettacolo attraverso i riepiloghi, non cercare oltre! Stiamo analizzando le scene più grandi dello show episodio per episodio.

Senza ulteriori indugi, ecco la nostra guida riepilogativa per Fermacuori.

Spoiler avanti per Fermacuori.

Riepilogo episodio 1 di Heartstopper: “Incontra”

Il primo episodio di Fermacuori ci presenta Charlie Spring, un adolescente un po’ nerd che ha una relazione segreta con un ragazzo di nome Ben Hope (Sebastian Croft). Anche se Charlie è gay, Ben decisamente non è e non vuole nemmeno essere visto con Charlie in pubblico. Si incontrano di nascosto durante la scuola dove si scambiano baci senza che nessuno lo sappia.

Come si incontrano Nick e Charlie in Heartstopper?

È l’inizio di un nuovo anno e Charlie è seduto in classe accanto a un giocatore di rugby di nome Nick Nelson. Nonostante la sua frustrazione iniziale per aver dovuto sedersi accanto a un atleta popolare che è un anno sopra di lui, vede Nick e inizia a svenire. La cotta di Charlie inizia a formarsi subito, anche se parte dal presupposto che Nick sia etero.

Charlie e Nick continuano a vedersi nei corridoi della scuola e otteniamo questo adorabile montaggio dei due ragazzi che si salutano ogni volta che si incontrano. C’è sicuramente un’atmosfera civettuola tra loro, ma Charlie non può dire se Nick è solo gentile o cosa. Vedono Ben nel corridoio, ma quando Charlie lo saluta, Ben si comporta come se non lo conoscesse nemmeno. Che peccato.

Incontreremo anche il gruppo di amici di Charlie, Tao Xu (William Gao), Isaac Henderson (Tobie Donovan) ed Elle Argent (Yasmin Finney). Scopriamo che Elle non frequenta più la loro scuola per soli maschi, Truham, e ora frequenta la scuola per sole ragazze, Higgs, dopo essersi dichiarata una donna transgender. I ragazzi sono felici per lei, anche se a Tao manca davvero. Continua anche a comprare il suo succo preferito durante il pranzo per abitudine. Gli amici di Charlie scoprono che ha una cotta per Nick e Tao lo prende in giro per questo.

A Higgs, Elle fatica a fare amicizia e, sebbene sia felice a scuola, le manca anche il suo gruppo a Truham.

Ben si scusa in privato per aver ignorato Charlie, anche se non sembra crederci. Charlie si rifugia nell’aula del suo insegnante, il signor Ajayi (Fisayo Akinade), durante il pranzo. Parlano di bulli e Charlie gli dice che ha un ragazzo. Fuori dalla scuola, Charlie vede Ben baciare una ragazza. Per questo motivo, dice a Ben che non vuole più vederlo.

Charlie dice a sua sorella Tori (Jenny Walser) che ha rotto con il suo ragazzo, cosa che lei sembra approvare. Mentre sono insieme sull’autobus, lei chiede che tipo di persona vorrebbe uscire. Quando descrive il ragazzo dei suoi sogni, Charlie dice che vuole qualcuno con cui ridere, qualcuno che sia gentile e qualcuno a cui piace stare con lui. Dice anche che qualcuno alto lavorerebbe mentre vede Nick attraverso il riflesso quando si ferma a scuola.

Con sorpresa di Charlie, Nick gli chiede di unirsi alla squadra di rugby dopo averlo visto correre durante la lezione di educazione fisica. Charlie è titubante, ma è d’accordo con la persuasione di Nick.

Ben affronta Charlie nel corridoio e Charlie si difende da solo, dicendo anche che sa di avere una ragazza. Ben si mette sulla difensiva e in risposta è davvero cattivo, quindi inizia a baciare in modo aggressivo Charlie, che gli dice di smetterla. Nick si presenta e getta Ben via da Charlie, dicendogli di andarsene. È ovvio che Nick si preoccupa per Charlie e vuole essere lì per lui. Ma potrebbe essere qualcosa di più che platonico?

Olivia Colman fa un cameo a sorpresa in Heartstopper

L’attrice premio Oscar Olivia Colman fa un’apparizione a sorpresa in Fermacuori nei panni della mamma di Nick, che incontriamo mentre lo accompagna a casa da scuola.