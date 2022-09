Tutti gli annunci di programmi e film Netflix (blog live)

Tudum ritorna oggi mentre Netflix lancia una serie di annunci durante l’evento virtuale. Scopri quali annunci sono stati fatti durante la presentazione.

Sabato 24 settembre, l’evento globale Tudum di Netflix torna per un altro evento virtuale che promette di essere in qualche modo anche più grande dell’evento inaugurale dell’anno scorso.

Attraverso cinque eventi che si svolgono in una finestra di 24 ore, Netflix porterà ai fan trailer, clip e annunci esclusivi di oltre 120 serie, film e giochi, annunciati da oltre 200 delle loro star preferite a Tudum: A Netflix Global Fan Event!

Tra quelli confermati per fare apparizioni come ospiti dell’evento ci sono alcune delle più grandi star globali di Netflix tra cui Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Cho Yi-hyun, Zakir Khan, Prajakta Koli, Maite Perroni, Sheron Menezz, Maitreyi Ramakrishnan.

The School for Good and Evil, Outer Banks, Wednesday, Alice in Borderland, Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, Slumberland, Enola Holmes 2, Glass Onion: A Knives Out Mystery e Emilia a Parigi sono solo alcuni dei tanti programmi e film Netflix che saranno presentati durante l’evento, che promette di portare con sé alcuni annunci sorprendenti e primi sguardi per il divertimento dei fan!

Riepilogo di Tudum (2022) – Spettacoli e film Netflix presi in giro a Tudum

Mentre l’evento globale di Tudum è iniziato con sessioni di Netflix India e Corea, il più grande evento dell’evento in 5 parti inizierà alle 13:00 ET quando l’evento Tudum: A Netflix Global Fan Event inizierà con presentazioni dagli Stati Uniti Stati, Europa e America Latina arrivano fan in un isolato di tre ore.

La sessione metterà in luce alcuni dei tanti spettacoli e film in sviluppo su Netflix, offrendo ai fan molto di cui parlare mentre aspettano che gli spettacoli e i film Netflix vengano presentati in anteprima.

