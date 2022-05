Tutte le storie originali su cui si basano gli episodi del volume 3 di “Love, Death + Robots”.

di Netflix Ama la morte e i robot è famoso per le sue storie originali. Molte persone adorano lo spettacolo per i suoi pezzi narrativi unici più che per le straordinarie immagini. Nel corso degli anni, lo spettacolo, oltre a creare storie originali, ha anche adattato racconti in animazione. Il molto popolare “Tre robot” può essere un esempio. L’episodio è tratto dal racconto Scalzi.

Quindi, naturalmente, la nuova stagione ha avuto anche alcuni episodi basati su libri popolari. Diamo un’occhiata a quali.

Ispirazione per gli episodi di Love Death e Robots

Il nuovo Ama la morte e i robot la stagione era selvaggia. Questa stagione probabilmente ha avuto la più ampia varietà di episodi. I temi toccati nel nuovo episodio andavano da vecchie mitologie a un sequel diretto di un episodio della prima stagione. Questa stagione ha anche avuto un esercito di topi che cercava di conquistare il mondo. Quanto è selvaggio?

Ma tra tutti questi incredibili concetti originali, c’erano anche alcune ispirazioni. Molte persone potrebbero non essere in grado di evidenziare queste ispirazioni all’inizio. Ma quelli che lo fanno non possono perderlo.

Tra le due ispirazioni più distinte dallo spettacolo ci sono episodio 3 ed episodio 6 cioè, Il vero impulso della macchina e Sciame.

Non tutti saranno in grado di trovare questa ispirazione, ma in realtà entrambi gli splendidi episodi sono direttamente ispirati da due dei più influenti romanzi di fantascienza.

Il vero impulso della macchina

Il vero impulso della macchina è ispirato da un racconto omonimo di Michael Swanwick. Ha pubblicato il racconto di fantascienza nel 1998.

Segue la narrazione Marta Kivelsen, un’astronauta che sta studiando la superficie della luna di Giove Io quando il suo rover lunare si schianta. Kivelsen decide di creare una slitta con i pezzi del rover e riportare il corpo del suo partner Burton sul lander prima che la sua scorta di ossigeno si esaurisca.

LEGGI ANCHE: Cosa attira le persone verso spettacoli distopici oscuri come Love, Death + Robots e Black Mirror?

Sciame

E quanto a Sciame, è basato su un libro di fantascienza tedesco di Frank Schätzing. Nel 2004 è stato inizialmente pubblicato in Germania e Austria.

La storia segue un gruppo di personaggi che stanno studiando quelli che sembrano essere fenomeni bizzarri che coinvolgono i corsi d’acqua del mondo. Ci sono varie sottotrame in tutto il romanzo e periodicamente seguirà piccole persone non imparentate per mostrare come si svolgono gli eventi nel mondo. Alcuni si sentono Sciame ha una relazione con un altro libro che viene letto da miliardi di persone ormai.

Sapevate di queste ispirazioni dietro Ti piacciono i robot e la morte? Fateci sapere nei commenti.

Inoltre, guarda l’intera stagione 3 di LDR solo su Netflix.

Il post Tutte le storie originali su cui si basano gli episodi del volume 3 di “Love, Death + Robots” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.