La resa dei conti culinaria più intensa torna più grande e migliore che mai con la nuova serie Netflix Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro. Chef Challenger affrontano importanti Iron Chef selezionati personalmente dal Presidente per competere per il coltello d’oro e il titolo di Iron Legend.

Nota: il seguente articolo NON rovina i vincitori.

Se sei curioso di sapere che tipo di sfide, tecniche di cottura, temi alimentari e ingredienti segreti puoi anticipare di vedere negli otto episodi dello show, abbiamo creato un’utile guida da consultare mentre pianifichi il tuo binge-watch.

Alla ricerca di una leggenda di ferro: tutte le sfide e gli ingredienti segreti

Di seguito descriveremo in dettaglio tutte le sfide che vedrai e gli ingredienti segreti utilizzati in ogni episodio. Non vi rovineremo i vincitori dello spettacolo qui, ma se sei interessato a saltare questa guida ti aiuterà a capire quali episodi iniziare a guardare per primi!

Episodio 1 : Questo episodio vede il Challenger Mason Hereford affrontare l’Iron Chef Curtis Stone. La loro sfida è ispirata allo street food e devono usare l’agnello in tutti e cinque i piatti.

: Questo episodio vede il Challenger Mason Hereford affrontare l’Iron Chef Curtis Stone. La loro sfida è ispirata allo street food e devono usare l’agnello in tutti e cinque i piatti. Episodio 2 : Si tratta di tailgating nell’episodio 2, incentrato sulla sfidante Esther Choi che gareggia contro Iron Chef Marcus Samuelsson. Devono usare le costine nella creazione dei nostri quattro piatti.

: Si tratta di tailgating nell’episodio 2, incentrato sulla sfidante Esther Choi che gareggia contro Iron Chef Marcus Samuelsson. Devono usare le costine nella creazione dei nostri quattro piatti. Episodio 3 : Nel terzo episodio, il Challenger Curtis Duffy si scontra con l’Iron Chef Dominique Crenn in una competizione da fattoria a tavola. Ogni chef deve preparare cinque piatti che includono un elemento di pasticceria e una sorta di latte (capra, latte, pecora, bufala o cammello).

: Nel terzo episodio, il Challenger Curtis Duffy si scontra con l’Iron Chef Dominique Crenn in una competizione da fattoria a tavola. Ogni chef deve preparare cinque piatti che includono un elemento di pasticceria e una sorta di latte (capra, latte, pecora, bufala o cammello). Episodio 4 : L’episodio 4 fornisce una svolta al formato in quanto non presenta alcun Challenger Chef. Invece, quattro Iron Chef competono l’uno contro l’altro in una battaglia medievale che deve presentare selvaggina, funghi e uva sparsi in quattro piatti.

: L’episodio 4 fornisce una svolta al formato in quanto non presenta alcun Challenger Chef. Invece, quattro Iron Chef competono l’uno contro l’altro in una battaglia medievale che deve presentare selvaggina, funghi e uva sparsi in quattro piatti. Episodio 5 : La sfidante Claudette Zepeda e lo chef di ferro Ming Tsa completano una battaglia di cioccolato per secoli nella creazione di cinque piatti ciascuno.

: La sfidante Claudette Zepeda e lo chef di ferro Ming Tsa completano una battaglia di cioccolato per secoli nella creazione di cinque piatti ciascuno. Episodio 6 : I peperoncini sono l’ingrediente segreto in questa resa dei conti speziata tra Challenger Yia Vang e Iron Chef Gabriela Cámara.

: I peperoncini sono l’ingrediente segreto in questa resa dei conti speziata tra Challenger Yia Vang e Iron Chef Gabriela Cámara. Episodio 7 : Gli sfidanti Mei Lin e Gregory Gourdet competono contro un Iron Chef per preparare cinque piatti a base di storione bianco allevato in fattoria (pescato fresco e vivo sul palco del Kitchen Stadium!).

: Gli sfidanti Mei Lin e Gregory Gourdet competono contro un Iron Chef per preparare cinque piatti a base di storione bianco allevato in fattoria (pescato fresco e vivo sul palco del Kitchen Stadium!). Episodio 8: In questa intensa ora finale, il Challenger Chef che scala le classifiche gareggia contro TUTTI e cinque gli Iron Chef in una battaglia a tema marino per il titolo di Iron Legend.

Iron Chef: Alla ricerca della leggenda di ferro è ora in streaming su Netflix.