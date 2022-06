Tutte le canzoni presenti nel film

TESTA DI RAGNO. Chris Hemsworth nel ruolo di Abnesti in Spiderhead. © 2022

Cosa succede alla fine di Spiderhead? (spoiler) di Mads Lennon

Basato sull’iconico racconto “Escape from Spiderhead” di George Saunders, Testa di ragno è un thriller psicologico di fantascienza con Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett in uscita ora su Netflix.

Non preoccuparti, non rovineremo nessuna parte del film per te! Invece, l’elenco ti guiderà attraverso tutta la musica orecchiabile presente nel film. Il team creativo è riuscito a presentare alcune canzoni davvero iconiche in questo film, inclusa la musica di Hall & Oates e The Doobie Brothers!

Colonna sonora di Spiderhead: tutte le canzoni presenti

Stavi cercando di capire quali canzoni stavano suonando dappertutto Testa di ragno? Alcuni titoli di canzoni vengono effettivamente mostrati sullo schermo perché Steve li riproduce dal suo telefono, ma altri potrebbero essere più difficili da posizionare. Di seguito condividiamo tutte le canzoni suonate nel film.

“The Logical Song” dei Supertramp

“Feelin’ Like” di Bad Colors e Jarv Dee

“I’ll Take You There” di The Staple Singers

“What A Fool Believes” dei Doobie Brothers

“Mi ha accecato con la scienza (versione estesa)” di Thomas Dolby

“Breezin'” di George Benson

“More Than This” di Roxy Music

“Rise” di Herb Alpert

“Parco della menta piperita” di Paul Hart

“Fai i miei sogni” di Daryl Hall e John Oates

“Amore pazzo” di Poco

Oltre alle canzoni di cui sopra, Testa di ragno presenta anche diversi toccanti brani strumentali di Joseph Trapanese che si riunisce con il regista Joseph Kosinski dopo aver lavorato insieme su Oblio, Solo i coraggiosi e Tron: Eredità.

La colonna sonora ufficiale del film è disponibile per l’ascolto su vari servizi musicali come Spotify e Apple Music. In futuro sarà disponibile anche una colonna sonora in vinile, maggiori dettagli in arrivo.

Tracklist della colonna sonora originale di Spiderhead

Riconoscere Santo cazzo di merda Le persone possono cambiare? Niente sembra reale Gita sul campo La droga dell’amore Prova di conferma Venerdì libero Doppia dose Darkenfloxx Accecato dalla scienza Sono qui Verità reale La scelta Sgocciolare Vale la pena amare Presa in carico Non ci sono incidenti Redenzione

Testa di ragno è ora in streaming su Netflix.