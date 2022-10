Tutte le canzoni presenti nel film

La maledizione di Bridge Hollow. (Da sinistra a destra) Marlon Wayans nei panni di Howard, Priah Ferguson nei panni di Sydney in La maledizione di Bridge Hollow. Cr. Frank Masi/Netflix © 2022.

Priah Ferguson e Marlon Wayans sono una coppia padre-figlia nel nuovo film di Halloween di Netflix La maledizione di Bridge Hollow. Sydney e Howard devono collaborare per fermare uno spirito malizioso una volta che inizia a dare vita alle decorazioni di Halloween e a terrorizzare i residenti della città.

Questa stravagante commedia per adolescenti è perfetta per una serata in famiglia a tema Halloween per il fine settimana e potresti riconoscere alcune delle canzoni iconiche presenti nel film. Le canzoni di KC e The Sunshine Band, AC/DC, Ray Charles e persino Tinashe sono incluse nel film!

Quando un film inizia con “Hit the Road Jack” di Ray Charles, sai che sarà un buon momento, e il film contiene anche una divertente cover di “I Put a Spell On You”, che è sicuramente una classica canzone di Halloween .

Utilizzando alcune delle canzoni in La maledizione di Bridge Hollow è un’opzione fantastica per coloro che cercano di ravvivare le loro playlist spettrali per la stagione.

Colonna sonora de La maledizione di Bridge Hollow

Se stai cercando di capire quali canzoni sono presenti nel film, il seguente elenco copre tutto!

“Colpisci la strada” di Ray Charles

“Bring Out the Freaks” di Tinashe

“I’m Your Boogie Man” di KC e The Sunshine Band

“Il vampiro” di Archie King

“The Tale of Stingy Jack” di Baraka May e The Pinewood Singers

“Somebody’s Watching Me (Urban Renewal Project Remix)” di Rockwell

”Freaks Come Out at Night” di Whodini

“Ti ho fatto un incantesimo” di Screamin’ Jay Hawkins

“Highway to Hell” degli AC/DC

“Ritorno a quello” di Jared Lee

“Per cosa batte” di Jared Lee

La maledizione di Bridge Hollow è ora in streaming su Netflix. Quali canzoni presenti nel film sono le tue preferite? Ne hai aggiunti qualcuno alla tua playlist? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.