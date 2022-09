A JAZZMAN’S BLUES (2022) Solea Pfeiffer come Leanne e Joshua Boone come Bayou. Cr: Jace Downs/NETFLIX

5 buoni programmi Netflix questo fine settimana: Dahmer, Fate: The Winx Saga e altro di Renee Hansen

Tutti gli spettacoli Netflix di Harlan Coben di Renee Hansen

Ambientato nel 1947 in Georgia, l’ultimo film di Tyler Perry Blues di un jazzista è una storia di amore proibito e inganno. Joshua Boone e Solea Pfieffer interpretano Bayou e Leanne, amanti dilaniati dai parenti ostili di Leanne. Dopo alcuni anni, entrambi sono andati avanti con le loro vite. Bayou diventa una sensazione di canto mentre Leanne sposa un altro uomo.

Quando il destino li riunisce di nuovo, nessuno dei due può resistere al richiamo della sirena del loro primo amore e la coppia cospira per scappare. Ma possono sfuggire agli oscuri segreti che la loro riunione ha liberato dal passato?

Boone e Pfeiffer sono affiancati da Amirah Vann, Austin Scott e Ryan Eggold come cast principale del film. Dato il titolo del film, puoi intuire che la musica gioca un ruolo fondamentale nel film. Contiene anche una canzone originale di Ruth B. Non sarei sorpreso se “Paper Airplanes” fosse nominato per la migliore canzone originale agli Academy Awards 2022.

Colonna sonora di A Jazzman’s Blues: tutte le canzoni presenti nel film

L’elenco completo delle canzoni originali presenti nel film è disponibile di seguito. La musica orchestrale in Blues di un jazzista è stato composto dal compositore di formazione classica Aaron Zigman, che ha lavorato con Perry in molti dei suoi altri film, come Tentazione: Confessioni di un Consulente Matrimoniale, Buone azionie Protezione dei testimoni di Madea.

“Se vedi il mio gallo” di Amirah Vann, Joshua Boone e Austin Scott

“Let the Good Times Roll” di Amirah Vann, Joshua Boone e Austin Scott

“Non significa niente (se non è così altalenante) di Joshua Boone e Austin Scott

“Sul Mississippi” di Jay Weigl

“Make Me a Pallet (On Your Floor)” di Amirah Vann e Joshua Boone

“Va tutto bene” di Amirah Vann e Austin Scott

“Zuma Beach” di Jay Weigl

“Banche del Mississippi” di Jay Weigl

“Weekend at Hideaway” di Jay Weigl

“Sei tu o non sei il mio bambino” di Austin Scott

“Aeroplani di carta – Bayou Boyd” di Joshua Boone

“Yell Howdy Doody” di Buffalo “Bob” Smith

“Ornitologia” della Capitol Royale Orchestra

“Ho capito male (e non va bene)” di Sony/ATV Harmony

“Tamburi africani” della Capitol Royale Orchestra

“Rocks in My Bed” di Amirah Vann, Joshua Boone e Austin Scott

“Aeroplani di carta” di Ruth B.

Ora che il film è ufficialmente uscito nel mondo, Netflix ha creato una playlist ufficiale a cui puoi accedere tramite Spotify o Apple Music!

Blues di un jazzista è ora in streaming su Netflix. Hai già visto il film?