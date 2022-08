IO TEMPO. (LR) Regina Hall nei panni di Maya e Amentii Sledge nei panni di Ava in Me Time. Cr. Saeed Adyani/Netflix © 2022.

È tutto quello che so sull’amore su Netflix? (dove guardare) di Crystal George

La nuova commedia esilarante e volgare di Mark Wahlberg e Kevin Hart Io tempo è finalmente in streaming su Netflix. Diretto da John Hamburg, il ragazzo che ci ha dato Alla fine arriva Polly e Ti amo uomo, Io tempo è una commedia di amici su un padre casalingo (Hart) che parte per una vacanza di compleanno selvaggia con il suo ex migliore amico (Wahlberg). Anche Regina Hall e Jimmy O. Yang recitano.

Non so voi, ma prendo sempre nuovi film e programmi televisivi come un’opportunità per trovare nuova musica, e questa commedia irriverente non delude. Se hai riconosciuto alcune delle canzoni riprodotte ma non sei riuscito a Shazam in tempo, o sei semplicemente interessato a trovare l’intero elenco di brani musicali utilizzati nel film, la seguente guida alla colonna sonora ti aiuterà a dare un nome alla melodia che hai’ stai cercando e altro ancora.

Colonna sonora di Me Time: tutte le canzoni presenti nel film

Io tempo contiene più di 20 canzoni, la maggior parte delle quali sono divertenti e allegre, perfette per ballare o festeggiare con gli amici. Il film include musica di artisti come Pitbull, Major Lazer, Seal, BTS e altri.

Ecco tutta la musica di Io tempo sotto:

“Best Friend Song (Lemon Ice Mix)” di Rozzi

“Tutto bene” di Sam Henshaw

“Libero” di Tiggs da Autore

“Pazzo” di Seal

“Keep Moving (Dave Lee Remix)” di Jungle

“Boom” di Tiësto e Sevenn

“Light It Up (feat. Nyla e Fuse ODG) [Remix]” del maggiore Lazer

“Connessione perduta” di Don Turi

“Credente” di Crush Club

“Fireball” di Pitbull

“Così va il mio sogno” di Nadine Jansen

“Tunnel (feat. Channel Tres)” di Polo & Pan

“Feel So Good” di Mase

“Whole Lotta Money (Remix)” di BIA feat. Nicki Minaj

“Grande energia” di Latto

“Here Comes the Hotstepper” di Ini Kamoze

“Crazy” di Seal e Kadeem Nichols

“Hallelujah” di Leonard Cohen (interpretato da Kayden Koshelev)

“A Thousand Miles” di Vanessa Carlton (interpretata da Nathan Matthew David)

“Dynamite” dei BTS

“Sentirsi vivi” di Earl St. Clair

“Whatz Up, Whatz Up (A.Town TV Track)” di Playa Poncho

“Fiducioso” di Justine Skye

Cosa ne pensi del Io tempo colonna sonora? Facci sapere le tue canzoni preferite dalla colonna sonora nella sezione commenti qui sotto!