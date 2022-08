I prossimi 365 giorni. Cr. Netflix.

I prossimi 365 giorni è finalmente disponibile per lo streaming su Netflix e se sei ansioso di vedere come vanno le cose tra Massimo, Laura e Nacho, allora ti consigliamo di dare un’occhiata il prima possibile.

Come i due film precedenti, I prossimi 365 giorni è carico di musica, al punto che il film spesso sembra un video musicale lungo e pieno di vapore. Molte canzoni di pilastri come EMO sono nella colonna sonora, così come un’altra canzone di Michele Morrone, che interpreta Massimo nel franchise.

Nel terzo film, riprendiamo subito dopo 365 giorni: questo giorno per aggiornarsi su cosa è successo a tutti dopo quella drammatica sparatoria alla fine del sequel. Se hai guardato i primi quattro minuti di filmato che è stato rilasciato il mese scorso, probabilmente sapevi già che Laura è sopravvissuta e che la gemella di Massimo (e Anna) sono morte.

Quindi il conflitto nel terzo film è più incentrato sul triangolo amoroso romantico tra Laura, Massimo e Nacho con meno del dramma dei gangster.

Colonna sonora di The Next 365 Days: tutte le canzoni presenti nel film

Di seguito troverai l’elenco completo dei brani presenti I prossimi 365 giorni.

“Prey” di EMO

“Un giorno” di EMO

“Mykonos” di JJ Abel feat. Kuinvi e Daniel Rondon

“Stop Stressing” di JJ Abel feat. Mima

“Fantasma” di Marissa

“Stranger” di Jhn McFly feat. Marissa

“Più vicino” di Jhn McFly

“Call My Name” di EMO feat. YOLO

“Ballando con il diavolo” di EMO

“Bye Bye” di JJ Abel feat. Adamo

“Ehi” di Marissa

“All Alone” di EMO feat. Marissa

“Uccidi questo amore” di Józefina

“Lovesick” di Jhn McFly feat. Kuba

“Dipendenze” di EMO

“Casual” di Bryska

“Wallows” di Tommy Docherty

“Whole Life” di Marissa feat. Tommy Docherty

“Impara ad amare di nuovo” di Tommy Docherty

“Scegli” di Ian Scott

“On Me” di EMO feat. Marissa

“All I Have” di EMO feat. Cime Oskar

“Angeli” di Michele Morrone

“Il battito cardiaco” di Ian Scott

“Controllo” di Natalia Krakowiak

Quale delle canzoni presenti in questo film hai intenzione di aggiungere alle tue playlist?

I prossimi 365 giorni è ora in streaming su Netflix.