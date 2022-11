Tutte le canzoni di Natale presenti nel film

È giunto il momento di entrare nello spirito natalizio, e quale modo migliore per iniziare a sentirsi natalizi che alzare tutte quelle canzoni classiche? Natale con te presenta più di alcuni canti natalizi che conoscerai sicuramente a memoria.

Proprio come la commedia romantica Netflix di Lindsay Lohan Cadendo per Natale, il film richiede un mix di brani preferiti delle vacanze e alcune nuove canzoni da aggiungere alla tua playlist. Lucifero la star Aimee Garcia mostra il suo talento sia come attrice che come cantante nel nuovo film.

Garcia interpreta la superstar del pop latino Angelina Natale con te, che trova il cantante un po ‘in difficoltà. Per trovare nuove ispirazioni, Angelina visita una piccola città di New York per esaudire il desiderio di un giovane fan, a cui piace anche la musica. Mentre trova una scintilla per la sua carriera, Angelina potrebbe anche trovare l’amore con il padre del fan, interpretato da Freddie Prinze Jr.

Ma chi canta tutte quelle canzoni che senti durante il film? Quali sono le canzoni che Aimee Garcia canta mentre si chiama Angelina? Ecco tutto ciò che devi sapere sulla musica presente nell’affascinante nuova commedia romantica di Netflix Natale con te.

Aimee Garcia canta davvero in Christmas with You?

Sì! La talentuosa star non solo è co-conduttrice del film con Freddie Prinze Jr., ma Aimee Garcia canta anche nei panni del suo personaggio Angelina. Lucifero i fan ricorderanno anche che ha cantato alcune melodie nell’episodio musicale della serie di successo.

Nel film delle vacanze di Netflix, l’attrice presta la sua voce a tre nuove canzoni, tra cui “Christmas Without You”, e i fan adoreranno aggiungerle alle loro playlist musicali natalizie.

Colonna sonora di Natale con te

Naturalmente, la maggior parte della musica presente in Natale con te ruota attorno al Natale. Tuttavia, Aimee Garcia canta una canzone originale nei panni del suo personaggio Angelina. L’attrice canta anche due canzoni aggiuntive, inclusa una canzone natalizia originale chiamata “Christmas Without You”.

Il film è anche incentrato sulla cultura Latinx e nella colonna sonora ci sono molte canzoni in lingua spagnola. Anche se ogni anno vengono rilasciati dozzine e dozzine di nuovi film sulle vacanze, Natale con te è uno dei pochi a rappresentare la cultura Latinx nel cast, nella storia e nella musica.

Ecco tutte le canzoni presenti in Natale con te su Netflix:

“Dolce e piccante” di Aimee Garcia

“Luna Rumbera” di Juan José Covarrubias e Janelly Del Carmen Russe

“A Christmas Thing” alias “Quince Ballad” di Emma Tiedemann

“Navidad Dulce Navidad” di APM Music

“La Gata” di X-Ray Dog Music

“Fiesta messicana” di Peter Neff e Mauricio Yaigi

“Natale senza di te” di Aimee Garcia

“O Come All Ye Faithful” di Evolution Media Music

“Born With It” di Cheyenne J. Melton e Tomas Ramirez Altamirano

“Alkaslsa” di 5Alarm Music

“Make It Feel Like Christmas” di Simon Tellier e Victoria Hills

“A Christmas Thing” alias “Quince Ballad” di Aimee Garcia

“Feliz Navidad Mi Amor” di Jasmine Lopez

Qual è la tua canzone preferita da Natale con te? Condividi la tua scelta nei commenti e assicurati di guardare il nuovo film solo su Netflix!