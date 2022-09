Tutte le canzoni del thriller

FINE DELLA STRADA (2022) Queen Latifah come Brenda. Cr: Ursula Coyote/NETFLIX

Fine della strada è ora in streaming ed è solo questione di tempo prima che tutti sui social media parlino dei colpi di scena di questo nuovo thriller Netflix. Un lungometraggio ricco di suspense con Queen Latifah e Ludacris, Fine della strada dà ufficialmente il via alla lista di Netflix “Netflix and Chills” del 2022.

Quando una madre vedova e suo fratello intraprendono un viaggio attraverso il paese, si ritrovano presto su una vera e propria autostrada per l’inferno dopo essere diventati il ​​bersaglio di un misterioso assassino alla ricerca di una borsa di denaro scomparsa. Brenda (Queen Latifah) e la sua famiglia possono fare quello che serve per sopravvivere?

Commercializzato come un thriller ad alto numero di ottani, Fine della strada presenta diversi spunti musicali intensi con brani di Durand the Rapper, Alicia Keys, DUCKWRTH, Otis Redding e altri.

Colonna sonora di Fine della strada

Sorprendentemente, il film non presenta la musica dei suoi due protagonisti notoriamente musicali, ma forse i produttori volevano assicurarsi che mantenessimo la nostra attenzione sulle loro esibizioni di recitazione piuttosto che cantare per questo film. Invece di passare l’intero film cercando di Shazam ogni canzone, siamo stati in grado di condividere i titoli di ogni canzone eseguita nel film.

Ecco l’elenco completo delle canzoni:

“Minaccia” di Durand il rapper

“Teletrasporto” di Etta Bond

“Dove andiamo da qui” di Alicia Keys

“Memphis alias Tutti noi” di FLAVe

“Niente è impossibile” di BChe

“Cali Rain” di Marley Waters, LNDN

“Il dolore nel mio cuore” di Otis Redding

“Spara 3” di André Truth

“Start a Riot” di DUCKWRTH feat. Shaboozey

“Buon giorno” di Nappy Roots

Fine della strada è ora in streaming su Netflix. Quali brani del film aggiungerai alla tua playlist? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto!