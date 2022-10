Tutte le canzoni del thriller Netflix

La musica in un film o in un programma TV può spesso essere importante quanto qualsiasi altro aspetto della realizzazione di un film, poiché l’uso di canzoni o colonne sonore può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

L’ultimo thriller di Netflix, La ragazza più fortunata del mondo, lo capisce perfettamente poiché il film è pieno di musica.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di La ragazza più fortunata del mondo e chi ha composto l’emozionante colonna sonora del film?

La ragazza più fortunata del mondo è arrivata su Netflix venerdì 7 ottobre 2022.

Interpretato da Mila Kunis e tratto dall’omonimo libro di Jessica Knoll, il film racconta la storia di Ani Fanelli, una newyorkese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un ambito lavoro in una rivista patinata, un guardaroba killer, e un matrimonio da sogno all’orizzonte.

Tuttavia, la vita meticolosamente artigianale di Ani viene sconvolta quando le viene chiesto di rilasciare un’intervista per un documentario sul crimine vero che racconta la storia di un incidente scioccante avvenuto quando era un’adolescente, portando un’intera serie di oscuri segreti ribollenti fino in superficie.

La ragazza più fortunata del mondo © Netflix | Sabrina Lanto

Colonna sonora La ragazza più fortunata del mondo

La ragazza più fortunata del mondo presenta molta musica durante il suo runtime e le canzoni che compaiono nella sua colonna sonora sono le seguenti:

La ragazza più fortunata del mondo © Netflix | Sabrina Lanto

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di canzoni su licenza, La ragazza più fortunata del mondo presenta anche una colonna sonora originale, opera della compositrice Linda Perry.

Perry ha anche scritto la canzone I Know Where I’ve Been, interpretata da Elle King e presente durante i titoli di coda del film.

La musicista nata nel Massachusetts si è occupata di musica sin dall’infanzia e ha trascorso diversi anni esibendosi nella band 4 Non Blondes e come artista solista prima di rivolgere la sua attenzione alla musica da film.

Linda ha tre album da solista a suo nome e ha anche lavorato come produttrice e compositrice di numerosi singoli per altri artisti tra cui Miley Cyrus, Alicia Keys, Ariana Grande e Christina Aguilera solo per citarne alcuni.

Perry ha rivolto il suo talento alla musica per film e TV solo nel 2020, ma da allora ha guadagnato alcuni crediti degni di nota tra cui i documentari Citizen Penn, Kid 90, la serie Punky Brewster e i film La ragazza più fortunata del mondo e To Leslie.

In concomitanza con l’uscita di Lukiest Girl Alive, la colonna sonora di Linda Perry, ricca di chitarra e ispirata al rock, che presenta anche alcune sfumature tese e minacciose, è stata resa disponibile su siti di streaming musicale come Spotify e Apple Music.