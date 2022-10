Tutte le canzoni del film Netflix

La ragazza più fortunata del mondo. Connie Britton nel ruolo di Dina in La ragazza più fortunata del mondo. Cr. Sabrina Lantos/Netflix © 2022.

Il finale di Midnight Club spiegava: chi è davvero il dottor Stanton? (spoiler) di Crystal George

Qual è il culto Paragon di The Midnight Club? di Cristallo Giorgio

L’adattamento cinematografico del romanzo bestseller La ragazza più fortunata del mondo è ora in streaming su Netflix. Mila Kunis è la protagonista del film, che proviene dallo stesso scrittore del libro. Al di là della storia avvincente e dell’incredibile performance di Kunis, i fan parleranno della musica.

Come fanno i film, La ragazza più fortunata del mondo usa alcune canzoni di ritorno al passato per dare al film un senso del luogo mentre salta avanti e indietro nel tempo. Mentre alcune canzoni moderne e strumentali punteggiano determinate scene, alcuni vecchi ma chicche faranno sicuramente scorrere gli spettatori attraverso i loro servizi di streaming.

Oltre a tutte le vecchie canzoni presenti nella colonna sonora, il film fa appello anche al talento di un cantautore nominato ai Grammy per cantare a squarciagola la canzone caratteristica del film. Ma dovrai aspettare fino ai titoli di coda per sentirlo!

Qual è la canzone dei titoli di coda in La ragazza più fortunata del mondo?

Se ti stai chiedendo chi canta la ballata inquietante durante i titoli di coda di La ragazza più fortunata del mondo, è una canzone solo per il film intitolata “I Know Where I’ve Been” della cantautrice nominata ai Grammy Elle King. La canzone è stata scritta dalla collega candidata ai Grammy Linda Perry. King ha pubblicato la canzone venerdì 30 settembre, una settimana prima dell’uscita del film.

Colonna sonora La ragazza più fortunata del mondo

Insieme alla nuova canzone di Elle King per il film, La ragazza più fortunata del mondo presenta una serie di famose canzoni di ritorno al passato di artisti come Garbage, Mase e Talking Heads. Ci sono anche molte altre canzoni che i fan possono scoprire e aggiungere alle loro playlist.

Ecco tutte le canzoni presenti nel film:

“Sunny” di Blake Swann

“Bossa Nova USA” di Dave Brubeck Quartet

“Do Whatcha Like” di If Walls Could Talk

“Keep It Movin’ (feat. Rell Rock)” di Stanton Warriors e Tony Quattro

“Awake” di Generationals

“Penso di essere paranoico” di Garbage

“Paradiso” di Charlotte Gainsbourg

“Alza il volume” di M/A/R/R/S

“Feel So Good” di Mase

“This Must Be the Place (Naive Melody)” dei Talking Heads

“Put It in Your Mouth” di Akinyele feat. Kia Jeffries

“So dove sono stato” di Elle King

Qual era la tua canzone preferita in evidenza La ragazza più fortunata del mondo? Condividi la tua scelta nei commenti e assicurati di guardare il film solo su Netflix.