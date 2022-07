Tutte le canzoni del film Netflix di Sofia Carson

La musica gioca spesso un ruolo chiave nei film e nelle serie TV poiché l’uso di canzoni e una colonna sonora originale possono aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Ciò è particolarmente toccante nell’ultimo film di Netflix, Purple Hearts, che racconta la storia di un cantautore in difficoltà, naturalmente, questo significa che un certo numero di canzoni sono presenti nel film.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Purple Hearts e i fan possono ascoltarle online?

Purple Hearts data di uscita e anteprima della trama

Purple Hearts è arrivato su Netflix venerdì 29 luglio 2022.

Il film racconta la storia di Cassie Salazar, una cantautrice in difficoltà che sta annegando nelle spese mediche, e Luke Morrow, un marine in difficoltà, che non potrebbe essere più diverso.

Per aiutare Cassie a far fronte ai suoi crescenti problemi finanziari, la coppia accetta di sposarsi esclusivamente per benefici militari.

Tuttavia, il piano della coppia viene capovolto quando la tragedia colpisce inaspettatamente e i confini tra realtà e finzione iniziano a confondersi.

Cuori viola © Netflix

Colonna sonora di cuori viola

Purple Hearts presenta una miriade di canzoni nella sua colonna sonora, con una miriade di canzoni su licenza di altri artisti e brani originali creati appositamente per il film.

Cuori Viola © Hopper Stone | Netflix

Brani di Sofia Carson disponibili per lo streaming

Oltre a diverse canzoni su licenza in tutto il film, la maggior parte della colonna sonora di Purple Hearts è interpretata dall’attrice protagonista Sofia Carson.

Esegue sei canzoni per tutto il film (otto se si contano due versioni spogliate) che suonano tutte nei momenti chiave durante il film emozionante.

Oltre a lavorare come attrice, Sofia è una cantante affermata e ha suonato canzoni in numerosi film, pubblicato ben 14 singoli e nel 2022 ha pubblicato il suo album di debutto in studio.

In concomitanza con l’uscita del film, un album completo delle canzoni di Sofia Carson di Purple Hearts è stato pubblicato su siti di streaming musicale tra cui Spotify e Apple Music.