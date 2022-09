Tutte le canzoni del film Netflix di Queen Latifah

La musica può svolgere un ruolo fondamentale nel successo di un film o di un programma TV poiché l’uso di canzoni e colonne sonore originali può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Il nuovo thriller ad alto numero di ottani di Netflix, End of the Road, è un film che lo capisce e di conseguenza è ricco di musica potente.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di End of the Road e chi ha composto la colonna sonora del film?

Fine della strada | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11100 Fine della strada | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/202KkD12AuI/hqdefault.jpg 1077468 1077468 centro 13872

Data di rilascio di End of the Road e anteprima della trama

End of the Road è esploso su Netflix venerdì 9 settembre 2022.

Interpretato da Queen Latifah e Chris ‘Ludacris’ Bridges, il film racconta la storia di Brenda, dei suoi due figli e del fratello Reggie, il cui viaggio attraverso il paese diventa rapidamente un’autostrada per l’inferno.

Dopo aver assistito a un brutale omicidio, la famiglia diventa il bersaglio di un misterioso assassino e si ritrovano soli nel deserto del New Mexico e senza alcun modo per chiedere aiuto.

Fine della strada © Netflix | Ursula Coyote

Colonna sonora di Fine della strada

End of the Road è ricco di musica per tutta la sua durata di 90 minuti e le canzoni che compaiono nella sua colonna sonora sono:

Fine della strada © Netflix | Ursula Coyote

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di brani con licenza, End of the Road presenta anche una colonna sonora originale opera del compositore Craig DeLeon.

La carriera di Craig nella musica è iniziata nel 2004, quando ha composto musica per spot pubblicitari e da allora ha continuato a scrivere la colonna sonora di numerosi film e programmi TV.

Il primo credito cinematografico del compositore è arrivato nel 2006, quando ha scritto la colonna sonora del cortometraggio The One O’Clock e da allora ha guadagnato più di 20 crediti di composizione.

Craig sarà probabilmente meglio conosciuto per il suo lavoro nella serie Apple TV + The Last Days of Ptolemy Grey con Samuel L. Jackson.

Mentre altre colonne sonore su cui ha lavorato includono The Last Survivors, Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine, Fools e il film Music di Sia del 2021.