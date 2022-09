Tutta la stagione 5 americana non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Tutto americano — “6 ‘N the Mornin'” — Numero immagine: ALA410a_0399.jpg — Nella foto: Samantha Logan nei panni di Olivia Baker — Foto: Troy Harvey/The CW — (C) 2022 The CW Network, LLC. Tutti i diritti riservati.

Recensioni di film su Blonde: cosa dicono i critici su Blonde di Netflix? di Diana Nosa

La TV autunnale è tornata e Tutti americani La stagione 5 sta finalmente arrivando su The CW. Tuttavia, c’è da aspettare che arrivi su Netflix.

So che all’inizio sei andato nel panico. Sai e basta Tutti americani la quinta stagione debutterà questo mese. È in tutte le promozioni. Non preoccuparti; che non è cambiato. Tuttavia, lo spettacolo non arriverà su Netflix.

Tutti americani è una serie CW. La stagione andrà in onda prima su The CW lunedì e alla fine andrà su Netflix. Le uscite non sono subito felici, però. Abbiamo un po’ di attesa per vedere Spencer e co. di nuovo sulla piattaforma di streaming.

Se non hai accesso a The CW, ci sono buone notizie. Potrai trasmettere gli episodi in streaming gratuitamente il giorno successivo. Tutti si dirigono verso l’app The CW. È supportato dalla pubblicità, ma questo lo rende proprio come guardare in trasmissione. Sono disponibili solo cinque episodi alla volta, quindi assicurati di guardarli tutti il ​​prima possibile.

Quando andrà in onda la quinta stagione di All American su Netflix?

Allora, che dire della versione Netflix? Dobbiamo aspettare che l’intera stagione sia andata in onda prima che arrivi su Netflix. Ciò significa che stiamo aspettando fino al 2023.

Anche se Netflix non ha ancora confermato la durata della stagione, ci aspettiamo che si concluda normalmente a maggio 2023. Questo significherà Tutti americani la stagione 5 cadrà completamente a maggio o giugno. Tutto dipende esattamente da quando a maggio andrà in onda il finale.

Dobbiamo aspettare otto giorni tra il finale e l’uscita di Netflix. Questo può significare una versione di maggio come per la stagione 4. A volte significa una versione di giugno. Faremo in modo di tenere d’occhio le date del finale più vicine al momento per farvelo sapere.

Tutti americani è disponibile per lo streaming su Netflix. La stagione 5 va in onda il lunedì alle 8/7c su The CW.