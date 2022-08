Tutta la stagione 5 americana non arriverà su Netflix a settembre 2022

Tutto americano — “CREAM (Cash Rules Everything Around Me” — Numero immagine: ALA415fg_0025r.jpg — Nella foto (LR): Michael Evans Behling nei panni di Jordan Baker e Daniel Ezra nei panni di Spencer James — Foto: The CW — (C ) 2022 The CW Network, LLC.Tutti i diritti riservati.

Con il modo in cui è finita la quarta stagione, abbiamo bisogno di più da Spencer e dai suoi amici. Dovremo aspettare Tutti americani stagione 5 su Netflix.

Non c’è dubbio che abbiamo bisogno di più dal Tutti americani squadra. La quarta stagione si è conclusa con alcuni importanti cliffhanger per i personaggi. Coop sembra avere un futuro più positivo davanti a sé, ma ha ancora paure e domande. C’è sempre la minaccia che lei saboti involontariamente la propria vita.

Poi ci sono Spencer e Olivia che sono sulle rocce. Olivia vuole scrivere un articolo che riguarda Spencer. Ha bisogno di mettere la sua carriera al primo posto, ma potrebbe significare a scapito della sua relazione piuttosto che dei due che affrontano i loro problemi.

La cattiva notizia è che non potremo ancora vedere come andrà a finire la storia. Tutti americani la stagione 5 non è nell’elenco delle uscite di Netflix a settembre. Non arriverà affatto su Netflix nel 2022.

Quando arriverà la quinta stagione di All American su Netflix?

Dovremo aspettare fino al 2023 al più presto. Tutti americani la stagione 5 non è ancora stata presentata in anteprima su The CW, quindi non sorprende che non arriverà ancora su Netflix. Sappiamo che dobbiamo aspettare che l’intera stagione finisca di andare in onda in rete.

Le cose stanno cambiando con The CW. L’accordo Nextstar è andato a buon fine e la rete ha un nuovo proprietario. Ciò non dovrebbe influire sugli attuali contratti in essere, ma non è chiaro per quanto tempo dovrebbe durare l’accordo legacy tra The CW e Netflix o se c’è un modo per Nexstar di cambiare leggermente l’accordo.

Di solito, vediamo gli spettacoli della CW andare su Netflix otto giorni dopo i finali di stagione. Questo dovrebbe significare che vediamo Tutti americani la stagione 5 arriverà su Netflix alla fine di maggio o all’inizio di giugno 2023, supponendo che il finale vada in onda a maggio come al solito. Lo sapremo più vicino al tempo.

Tutti americani la stagione 5 sarà presentata in anteprima su The CW lunedì 10 ottobre alle 8/7c.