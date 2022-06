Tutta la stagione 5 americana non arriverà su Netflix a luglio 2022

Tutto americano — “Surviving the Times” — Numero immagine: ALA318b_0632r.jpg — Nella foto (LR): Hunter Clowdus come JJ, Michael Evans Behling come Jordan, Daniel Ezra come Spencer e Noah Gray-Cabey come Frausto — Foto: Bill Inoshita /The CW — © 2021 The CW Network, LLC. Tutti i diritti riservati.

Sono in gioco relazioni e futuro. Ci piacerebbe vedere Tutti americani stagione 5 già, ma ci sono delle brutte notizie. Non arriverà su Netflix a luglio.

Abbiamo ricontrollato l’elenco delle versioni di Netflix a luglio per ogni evenienza. La cattiva notizia è Tutti americani la stagione 5 non è sicuramente lì. Certo, non ci aspettavamo esattamente di vederlo, vero?

Questa è prima una serie CW. Gli episodi devono andare in onda sulla rete prima di dirigersi su Netflix. L’attesa per la quinta stagione su Netflix sarà lunga, ma sappiamo che ne varrà la pena. Quanto durerà questa attesa?

Quando arriverà la quinta stagione di All American su Netflix?

La quinta stagione della serie non è ancora stata presentata in anteprima su The CW. Ciò non accadrà fino all’autunno del 2022, anche se la data esatta non è ancora stata confermata. The CW è ancora in fase di vendita e non è chiaro se ciò accadrà prima dell’inizio della stagione autunnale.

La buona notizia è che il programma della stagione autunnale è confermato e lo sappiamo Tutti americani la stagione 5 andrà in onda il lunedì alle 8/7c come al solito. La data di inizio è probabilmente in ottobre, ma non è la data importante quando si tratta della serie in arrivo su Netflix. Vogliamo sapere la data del finale.

Non è possibile che The CW lo annuncerà presto. Di solito scopriamo le date del finale intorno a marzo di ogni anno, quindi stiamo guardando a marzo 2023 per le date del finale confermate. Possiamo supporre che il finale andrà in onda a maggio 2023. La rete vuole tornare a un programma televisivo tradizionale quest’anno e maggio è il periodo tradizionale dell’anno per la conclusione degli spettacoli televisivi.

Con la regola degli otto giorni per la maggior parte degli spettacoli CW (non siamo sicuri di cosa sia successo ad alcuni durante il 2021), significherebbe Tutti americani la stagione 5 arriva su Netflix poco dopo la messa in onda del finale su The CW. Stiamo guardando alla fine di maggio o all’inizio di giugno, a seconda della data esatta.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Tutti americani stagione 5 su Netflix e altro ancora.