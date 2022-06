Tutta la stagione 5 americana non arriverà su Netflix a giugno 2022

All American — “Survival of the Fittest” — Numero immagine: ALA401b Daniel Ezra come Spencer — Foto: Tina Thorpe/The CW — © 2021 The CW Network, LLC. Tutti i diritti riservati.

First Kill è basato su un libro? di Cristallo Giorgio

Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Baby Fever: sta per succedere un’altra stagione? di DJ Rivera

Tutti americani la stagione 5 sta accadendo, ma non lo vedremo ancora. Quando vedremo la stagione arrivare su Netflix?

Abbiamo esaminato l’elenco delle uscite di Netflix a giugno solo nella remota possibilità che ci fosse un miracolo, ma non c’è. Tutti americani la stagione 5 non arriverà sicuramente su Netflix.

Non dovrebbe essere poi così sorprendente, però. Dopotutto, Tutti americani la quinta stagione non è ancora stata presentata in anteprima su The CW! Abbiamo bisogno che la stagione arrivi su The CW prima ancora di poter pensare che arriverà su Netflix.

Almeno questo lo sappiamo Tutti americani la stagione 5 sta accadendo. È stato uno dei sette spettacoli rinnovati nel marzo 2022, appena prima dell’elenco delle principali cancellazioni sulla rete.

Quando arriverà la quinta stagione di All American su Netflix?

La quinta stagione dovrà andare in onda prima su The CW prima di arrivare su Netflix. Andrà quindi su Netflix otto giorni dopo la data del finale su The CW.

Cosa sappiamo finora dell’uscita di The CW per la stagione? Lo ha annunciato la CW Tutti americani la stagione 5 sarà nel programma autunnale. Ciò suggerisce che sarà uno degli spettacoli che durerà maggio 2023 se The CW vorrà riportare le cose come erano prima della pandemia. Con la vendita della rete, è molto probabile.

Non sappiamo quanti episodi ci saranno nella stagione. La quarta stagione è stata la più lunga con 20 episodi e potremmo supporre qualcosa di simile per la stagione 5. Ciò darebbe alla serie una data finale di maggio 2023, e lì per una data di uscita di fine maggio o inizio giugno su Netflix.

Ne sapremo di più all’inizio della stagione su The CW. Non appena verrà annunciata una data finale per la stagione, ne sapremo di più sulla data di arrivo su Netflix.

Tutti americani è disponibile per lo streaming su Netflix.