Tutta la stagione 4 americana non arriverà su Netflix a gennaio 2022

Dopo che l’ultimo episodio del popolare dramma sportivo è stato ritardato dalla messa in onda su The CW, Tutti americani la stagione 4 non arriverà su Netflix a gennaio 2022. Lo spettacolo, ispirato agli eventi della vita reale del linebacker della NFL e campione del Super Bowl Spencer Paysinger, ha conquistato molti fan negli ultimi anni. Soprattutto una volta che è andato in onda su Netflix.

La terza stagione ha lasciato i fan del dramma sportivo vacillanti per i molti cliffhanger e le domande senza risposta alla fine, quindi non sorprende che molti siano in fermento per la quarta puntata.

Ma sfortunatamente, sembra che i fan dello show dovranno aspettare ancora un po’ Tutti americani stagione 4 in uscita su Netflix.

Tutti americani segue la storia di un aspirante giocatore di football americano, il liceale di Compton Spencer James (Daniel Ezra). Sebbene lo spettacolo sia ispirato alla vita della star della NFL Spencer Paysinger, che funge da produttore consulente della serie, diversi dettagli dello spettacolo sono stati modificati per scopi drammatici. La stagione 4 risponde a molte delle domande che abbiamo della stagione precedente, ma quando la vedremo su Netflix?

Quando arriverà la stagione 4 di All American su Netflix?

Al momento, non esiste una data di rilascio ufficiale per Tutti americani stagione 4 su Netflix, e ciò potrebbe essere dovuto al ritardo dell’uscita degli episodi 8 della stagione 4 su The CW.

Come molti sanno, la serie verrà presentata in anteprima su The CW prima che tutti gli episodi vengano poi pubblicati su Netflix e la stagione 4 ha iniziato la sua uscita settimanale nell’ottobre 2021 con l’ultimo episodio della serie che dovrebbe andare in onda il 20 dicembre 2021. Poco dopo , l’intera stagione doveva essere disponibile per lo streaming su Netflix, tuttavia, non era così.

Al momento non è stato fornito alcun motivo specifico per questa lunga pausa negli episodi, ma è stata confermata almeno una versione per l’episodio finale. Episodio 8 della stagione 4 di Tutti americani andrà in onda alla solita fascia oraria delle 20:00 EST su The CW il 21 febbraio 2022. Ciò potrebbe significare che potremmo ricevere la nuova stagione su Netflix a marzo 2022. Ovviamente, questo non è ancora ufficiale, ma lo terremo un occhio ravvicinato su Netflix per eventuali annunci che fanno sulla sua prossima uscita.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su Tutti americani!