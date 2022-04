Tutta la stagione 4 americana dovrebbe arrivare su Netflix a maggio 2022

Tutto americano — “CREAM (Cash Rules Everything Around Me” — Numero immagine: ALA415fg_0025r.jpg — Nella foto (LR): Michael Evans Behling nei panni di Jordan Baker e Daniel Ezra nei panni di Spencer James — Foto: The CW — (C ) 2022 The CW Network, LLC.Tutti i diritti riservati.

Siamo così abituati a sentirlo Tutti americani la stagione 4 non arriverà su Netflix ogni mese. Sebbene non fosse nell’elenco delle versioni, dovrebbe arrivare a maggio 2022.

Quando l’elenco delle uscite su Netflix è uscito nel maggio 2022, Tutti americani non era nella lista Questo significa davvero che la quarta stagione non arriverà?

Questo è uno di quei casi in cui è possibile che l’elenco non sia completamente aggiornato. Non sarebbe nemmeno la prima volta. Ci sono state volte in cui gli spettacoli di The CW non sono stati inclusi nell’elenco e poi sono stati improvvisamente abbandonati. Certo, questo è di solito quando The CW non ha annunciato le date del finale, ma ciò non significa che sia una cattiva notizia per il nostro drama calcistico preferito di questo mese.

Tutta la stagione 4 americana dovrebbe arrivare su Netflix questo mese

Netflix e The CW hanno avuto un ottimo affare per un po’. Tutti gli spettacoli della CW sono andati su Netflix otto giorni dopo il finale di stagione per ogni spettacolo andato in onda su The CW. Anche se il contratto è cambiato per gli spettacoli che non erano già diretti a Netflix, non è cambiato per artisti del calibro di Soprannaturale, Il flash, e persino Tutti americani.

Il Tutti americani il finale della stagione 4 andrà in onda su The CW lunedì 23 maggio. Ciò significa che l’intera stagione dovrebbe uscire otto giorni dopo, ovvero il 31 maggio. Vedi, lo spettacolo dovrebbe intrufolarsi questo mese.

Vogliamo essere in anticipo che potrebbe non accadere. Anche se l’accordo per gli spettacoli in corso non doveva cambiare, abbiamo visto dei cambiamenti la scorsa estate. Riverdale non è arrivato su Netflix quando avrebbe dovuto, lasciando i fan preoccupati per quando sarebbe caduto. Nessuno dei due Super ragazza, Ereditào Leggende di domani. Non c’è mai stata una risposta chiara su ciò che è successo, ma ci lascia interrogativi se qualcosa di simile sarebbe successo di nuovo.

In questo momento, stiamo aspettando Tutti americani la stagione 4 arriverà su Netflix martedì 31 maggio.