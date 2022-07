Tutta la musica presente nello spettacolo

Continua a respirare. Melissa Barrera nei panni di Liv nell’episodio 104 di Keep Breathing. Cr. Ricardo Hubbs/Netflix © 2022

Spiegazione del finale di Keep Breathing: Liv ne uscirà viva? Cosa significa il finale? (spoiler) di Mads Lennon

Prima della fine di luglio, Netflix sta rilasciando una nuova serie con protagonista Melissa Barrera! La talentuosa attrice di Grido e Nelle Alture la fama diventa al centro della scena Continua a respirareun dramma di sopravvivenza in sei parti che segue un avvocato che rimane bloccato nella natura selvaggia del Canada dopo un incidente aereo.

Anche se lo spettacolo non presenta tonnellate di musica, ha diverse scelte di canzoni emotivamente risonanti e una bellissima colonna sonora strumentale. Di seguito evidenzieremo le canzoni che potresti aver ascoltato o addirittura riconosciuto durante la visione dello spettacolo.

La maggior parte delle canzoni non sono fino alla seconda metà della stagione, ma Continua a respirare contiene musica di Patsy Cline, Mata Hari e altri grandi artisti.

Dal momento che stiamo mettendo in evidenza le diverse canzoni suonate durante le diverse scene durante la prima stagione dello show, tieni presente che potrebbero esserci delle spoiler sotto! Ti consiglio di non guardare l’elenco delle colonne sonore finché non hai finito di guardare tutti e sei gli episodi.

Continua a respirare musica

Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata alle varie canzoni che ascolterai mentre guardi la nuova serie, che inizierà lo streaming su Netflix oggi, 28 luglio.

Continua a respirare episodio 4 canzoni

“Our House” di Crosby, Stills, Nash & Young – Lucia dipinge durante un flashback

“Wild Horses” dei Rolling Stones – Al bar con Liv e Danny

Continua a respirare episodio 5 canzoni

“Easy” di Mata Hari – Suonato durante il flashback

“Idontknow” di Jamie xx – Musica di scena dance

Continua a respirare episodio 6 canzoni

“She’s Got You” di Patsy Cline – Liv dipinge

“Dead Letter & The Infinite Yes” di Wintersleep – Liv galleggia lungo il fiume

Complessivamente, Continua a respirare presenta dell’ottima musica. Quale momento musicale dello show è stato il tuo preferito? Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per qualsiasi notizia riguardante la serie.