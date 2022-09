Tutta la musica presente nella serie Netflix per episodio

Gli imperfetti. (Da sinistra a destra) Morgan Taylor Campbell nei panni di Tilda Weber, Inaki Godoy nei panni di Juan Ruiz, Rhianna Jagpal nei panni di Abby Singh nell’episodio 103 di The Imperfects. Cr. Dan Power/Netflix © 2022

Gli imperfetti è finalmente disponibile per lo streaming su Netflix. È uno spettacolo su tre giovani adulti che si alleano per rintracciare lo scienziato malvagio che li ha trasformati in mostri-umani mutanti. Ti consigliamo vivamente di aggiungere questo nuovo originale Netflix alla tua watchlist se non l’hai già fatto.

La trama avvincente potrebbe essere stata ciò che ti ha attirato, ma la colonna sonora è probabilmente uno dei motivi per cui hai continuato a guardare la serie. Ogni episodio presenta la musica di alcuni dei tuoi artisti preferiti e di musicisti emergenti. Nel complesso, l’incredibile colonna sonora si abbina perfettamente a uno spettacolo che combina elementi dei generi fantascientifico, d’azione, fantasy, drammatico e horror.

Stai cercando di aggiungere i brani dello spettacolo alla tua playlist ma non hai idea di quali siano i titoli dei brani? Non è un problema per noi! Abbiamo condiviso tutte le canzoni suonate nella serie di fantascienza per episodio.

Colonna sonora Gli imperfetti

Ecco tutta la musica dello spettacolo qui sotto!

Gli imperfetti episodio 1 canzoni

“Inferno” di Sub Urban & Bella Poarch

“Que Wea” di Paloma Mami

“Non morire” di NOBRO

“Til I Get It All” di NOBRO

“Gigantesco” di Pixies

“Sembra che andiamo solo indietro” di Tame Impala

Gli imperfetti episodio 2 canzoni

“Desdemona” di Le Spiagge

“seppellisci un amico” di Billie Eilish

“Mostro” di PVRIS

“El Vals De La Piedra” di Meth Math

Gli imperfetti episodio 3 canzoni

“Decettacon” di Le Tigre

“Tessellate” di alt-J

“Thelma + Louise” di Bastille

“Dangerous” di Big Data feat. Joywave

Gli imperfetti episodio 4 canzoni

“Che tempo per essere vivi” di Amy Allen feat. Felpa rosa$

Gli imperfetti episodio 5 canzoni

“Governare il mondo!!!” di Dayglow

“Oh!” di Linda Lindas

“Bad Moon Rising” di Creedence Clearwater Revival

Gli imperfetti episodio 6 canzoni

“KARATE” di BABYMETAL

“Devi calmarti” di Taylor Swift

“Silenzio” di The Marías

Gli imperfetti episodio 7 canzoni

“L’amore è dolore” di FINNEAS

“Devil I Know” di Allie X

“Una buona canzone non muore mai” di Saint Motel

“In fiamme” di Caveboy

Gli imperfetti episodio 8 canzoni

“Enter Sandman” di Alessia Cara & The Warning

“I Know” di King Princess feat. Fiona Mela

“Solo il tempo lo rende umano” di King Princess

“Tmrw.” di Milk & Bone

“NOI NON CI SERVE” di Charmaine feat. Haviah potente

“Come Back to Life” di The Zolas

Gli imperfetti episodio 9 canzoni

“99 Luftballons” di Nena

Gli imperfetti episodio 10 canzoni

“Non morire” di NOBRO

“Scheletri” di Sì Sì Sì

“Time to Pretend” di MGMT

“Cannonball” di The Breeders

“Gesù personale” dei Depeche Mode

Gli imperfetti è ora in streaming solo su Netflix.