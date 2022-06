ATTIVITÀ FEBBRILE. (LR) Adam Sandler nel ruolo di Stanley Sugerman e Maria Botto nel ruolo di Paola in Hustle. Cr. Scott Yamano/Netflix © 2022.

Adam Sandler, Queen Latifah e un intero elenco di importanti giocatori di basket professionisti sono i protagonisti del dramma sportivo appena pubblicato di Netflix Attività febbrile, che ora è in streaming sulla piattaforma. Se sei un fan di Sandler, questo è assolutamente da guardare in quanto dimostra, ancora una volta, che i suoi veri ruoli di spicco sono nei drammi piuttosto che nelle commedie.

Attività febbrile spoiler avanti

Sandler interpreta un ex esploratore di basket che non vuole altro che diventare un allenatore della NBA e l’unico modo per farlo è trovare “l’anello mancante”, un giocatore che aiuterà i Philadelphia 76ers a portare a casa un campionato. Va alle spalle della sua squadra per reclutare un nessuno virtuale dalla strada che sembra essere estremamente talentuoso.

Il Attività febbrile la colonna sonora contiene molta musica fantastica che completa perfettamente un film sul basket ambientato a Filadelfia. Se sei interessato alla musica del film, puoi scoprire tutte le canzoni presenti di seguito.

Colonna sonora Hustle: tutta la musica presente nel film

“Il mondo è mio” di Sam Henshaw – Durante la scena di apertura del film e i titoli di coda

– Durante la scena di apertura del film e i titoli di coda “Gettin’ It” di Too Short – Sentito alla radio dopo che Stanley ha accompagnato sua figlia al film

– Sentito alla radio dopo che Stanley ha accompagnato sua figlia al film “Sentilo nell’aria” di Beanie Sigel – Dopo aver scoperto la morte di Rex

– Dopo aver scoperto la morte di Rex “Non mi è mai entrato in mente” del Miles Davis Quintet – Stanley parla a Teresa di Vince che lo ha reso di nuovo uno scout

– Stanley parla a Teresa di Vince che lo ha reso di nuovo uno scout “Philly, Philly” di Eve feat. Berretto Sigel – Stanley riporta Bo per la prima volta a Filadelfia

– Stanley riporta Bo per la prima volta a Filadelfia “Street Talkin’” di Slick Rick feat. OutKast – Stanley sta guidando dopo aver parlato con Teresa al negozio

– Stanley sta guidando dopo aver parlato con Teresa al negozio “Routine” di Wale feat. Mulino mite e Rick Ross – Bo sta giocando a basket in un campo all’aperto a Filadelfia

– Bo sta giocando a basket in un campo all’aperto a Filadelfia “Runnin” di David Dallas – Suonato durante il montaggio dell’allenamento di Bo

– Suonato durante il montaggio dell’allenamento di Bo “Partiéndonos la madre” di Zarcort feat. Kairo – Durante la sequenza #BoaChallenge

– Durante la sequenza #BoaChallenge “Il paradiso” di Tierra Whack – Stanley saluta Bo, Lucia e Paola

– Stanley saluta Bo, Lucia e Paola “Full Effect” di Freeway feat. Il giovane Gunz – Stanley entra allo stadio come allenatore di assistenza dei Sixers

Qual era la tua canzone preferita di Attività febbrile colonna sonora? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e guarda subito il film su Netflix.