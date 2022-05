Tutta la musica del film

LUNGO PER LA CORSA (2022), Belmont Cameli come Eli. Cr. Emily V. Aragones / Netflix

Lungo per la corsa è stato finalmente presentato in anteprima su Netflix e il nuovo film romantico di benessere sarà una delle uscite cinematografiche più importanti sul servizio di streaming questo mese.

Basato sul popolare romanzo di Sarah Dessen, Lungo per la corsa vede Emma Pasarow nei panni dell’adolescente studiosa e protetta Auden, che rimane con il padre e la matrigna nella pittoresca cittadina di Colby Beach durante l’estate prima del college. Mentre è lì, incontra l’affascinante e misteriosa Eli (Belmont Cameli), che la aiuta a capire quanto le è mancato al liceo.

Eli fa della sua missione quella di assistere Auden nella sua ricerca di fare quante più cose possibili quell’estate, da una lotta per il cibo a guidare un carrello della spesa in un negozio e molto altro.

Colonna sonora di Insieme per la corsa

Data la premessa, non dovrebbe sorprendere Lungo per la corsa ha un’ottima colonna sonora con molta musica che dovrebbe attirare la fascia demografica target. Il film presenta in realtà una solida colonna sonora piena di quasi 30 canzoni diverse!

Ecco tutte le canzoni presenti Lungo per la corsa

“A est” di Electrelane

“In Your Head” di Nilüfer Yanya

“Datevi da fare” di Sean Paul

“Hawt Heart” di Born at Midnite

“Dreamin'” di Best People

“The Jangling Man” di Cleaners from Venus

“È iniziato con un bacio” di The Giant Crab”

“Non su di te” di Haiku Hands

“Teen Creeps” di No Age

“Sono una signora” di Santigold

“January Wedding” di Avett Brothers (copertina interpretata da Samia Finnerty)

“Colpo fortunato” di Troye Sivan

“Come una ruota” di Spissy

“Dance Dance Dance” di Lykke Li

“Proiezione astrale” di Yumi Zouma

“Move It” di Jaded

“Cattivissimo Dogs (Washed Out Remix)” di Small Black

“Impara a lasciar andare” di IDER

“The Angel of 8th Ave” di Gang of Youths

“Whirring” dei Joy Formidables

“Lust for Life” di ragazze

“Cannoni” di Youth Lagoon

“ONE” di Yeasayer

“Snufkin” di Jeremiah Meece

“Scuola per folli” di The Girls

“Io e la luna” di The Drums

“Sabato notte” di Richard Goldman

“Fit N Full” di Samia

Ci sono molti grandi momenti musicali in tutto il film. Alcuni dei più memorabili includono la scelta delle canzoni durante la celebrazione del 4 luglio (Hot Dog Party) e le pause di ballo da Clementine’s. Probabilmente riconoscerai molte delle canzoni suonate durante il film, anche se ce ne sono anche molte di artisti meno conosciuti che sono ugualmente eccellenti!

