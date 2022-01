“Tutta la luce che non possiamo vedere” Serie limitata Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix sta accoppiando Cose più strane produttore Shawn Levy e Peaky Blinders creatore Steven Knight per una serie drammatica limitata di 4 episodi. Il duo sta lavorando all’adattamento del romanzo sulla seconda guerra mondiale Tutta la luce che non possiamo vedere che viene dall’autore Anthony Doerr. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto, le cui riprese inizieranno a marzo 2022.

Knight ha assunto l’incarico di sceneggiatore per la serie limitata, mentre Levy dirigerà tutti e quattro gli episodi. All’inizio del 2021, acclamato dalla critica Ragazzo libero con Ryan Reynolds è stato rilasciato, che Levy ha anche diretto.

Il progetto è in fase di sviluppo presso la 21 Laps Entertainment di Levy da un paio d’anni ed è stato annunciato per la prima volta nel 2019. Levy lavora in particolare con Netflix nell’ambito di un ampio accordo generale.

Levy è a bordo per dirigere tutti e quattro gli episodi della serie.

Steven Knight, Josh Barry, Shawn Levy e Dan Levine sono tutti produttori esecutivi del progetto.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Tutta la luce che non possiamo vedere:

Come accennato in precedenza, quello di Netflix Tutta la luce che non possiamo vedere è un adattamento dell’omonimo romanzo di Anthony Doerr, vincitore del Pulitzer e bestseller del 2014.

Ecco la sinossi del libro Tutta la luce che non possiamo vedere come visto su Amazon:

In una città mineraria della Germania, Werner Pfennig, un orfano, cresce con la sorella minore, incantato da una radio rozza che trovano che porta loro notizie e storie da luoghi che non hanno mai visto o immaginato. Werner diventa un esperto nel costruire e riparare questi nuovi strumenti cruciali e viene arruolato per usare il suo talento per rintracciare la resistenza. Intrecciando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner, Doerr illumina i modi in cui, contro ogni previsione, le persone cercano di essere buone l’una con l’altra.

Marie-Laure vive a Parigi vicino al Museo di Storia Naturale, dove lavora suo padre. Quando ha dodici anni, i nazisti occupano Parigi e padre e figlia fuggono nella cittadella fortificata di Saint-Malo, dove il solitario prozio di Marie-Laure vive in un’alta casa in riva al mare. Con loro portano quello che potrebbe essere il gioiello più prezioso e pericoloso del museo.

Netflix ha annunciato un’importante ricerca per il suo membro principale del cast nel settembre 2021 con i requisiti che devono essere ciechi o ipovedenti. Avrebbero interpretato Marie-Laure. Dopo due mesi, è stato annunciato che la ricerca era finita.

Nel dicembre 2021 è stato annunciato che Aria Mia Loberti sarebbe stata la protagonista della nuova serie. Questo sarà il titolo di debutto dell’attrice.

Ha celebrato la notizia pubblicando su Instagram con quanto segue:

“Sono lieto di condividere finalmente che interpreterò Marie-Laure Leblanc nell’adattamento Netflix di All The Light We Cannot See. Se non hai familiarità con lo straordinario libro vincitore del Pulitzer, All The Light segue Marie mentre cresce nella Francia occupata dai nazisti. È una storia intricata di speranza, perdono, potere e resilienza, ed è molto speciale per me.

Non in un milione di anni pensavo che mi sarebbe mai successo una cosa del genere. Il team creativo che guida questo progetto è la materia di cui sono fatti i sogni. Sono enormemente fortunato. Più fortunato, umile e grato di quanto possa esprimere. Grazie per la vostra fiducia e fede.

Sono sensibile alla portata di questa responsabilità ea cosa significhi questo carattere per i ciechi e i disabili, in particolare per le ragazze cieche. Un protagonista cieco interpretato da un attore cieco. Si tratta di un significativo balzo in avanti per l’inclusione, i diritti e la rappresentazione della disabilità sullo schermo e oltre. Non ne sentirò mai il peso e lo sopporterò con orgoglio e lo userò come catalizzatore per un cambiamento positivo, l’equità e l’abbattimento delle barriere.

Nonostante i suoi numerosi sballi, la mia vita non è mai stata facile, piena della sua giusta dose di ostacoli, traumi e battaglie. Lo stesso con Marie. Anche se il paesaggio attraverso il quale si muove Marie è diverso dal mio, il nostro spirito è lo stesso. Marie attecchirà sullo schermo come un personaggio completamente indipendente, pienamente realizzato e pienamente autorizzato. Non vedo l’ora di dare vita a questa incredibile storia e sono COSÌ entusiasta che l’abbiate incontrata tutti”.