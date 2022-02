Tuta e maschera per furto di denaro: fai-da-te e dove acquistare?

Con la tuta rossa e la maschera di Dali addosso, La Casa de Papel alias Money Heist è diventata una sensazione mondiale. Lo spettacolo spagnolo su Netflix ci ricorda la prima cosa: i ladri nel loro abbigliamento simbolico. Sia le tute rosse che le maschere Dalì sono simboli di resistenza e rivoluzione contro il sistema.

Durante la rapina, Tokyo, Nairobi, Denver, Rio, Mosca e altri personaggi hanno indossato tute rosso acceso per nascondere la loro vera identità al governo. Anche il Professore alias Salva è anche il travestimento nella terza stagione di Money Heist.

Costume di Money Heist con maschera Dali

L’intero costume ha uno scopo ed evidenzia il tema dello spettacolo, che è la resistenza contro il sistema, come dice il Professore. Anche la maschera di Dalì è il simbolo della rivoluzione. Dali ha creato la maschera attorno al movimento Dada di Zurigo, che consisteva nel rifiutare le moderne norme capitaliste.

Rosso e oro sono i due colori nazionali della Spagna. Secondo il Google Arts & Culture Center, i rivoluzionari indossavano il colore rosso come simbolo di resistenza quando stavano per sradicare i loro governi esistenti. Dopo lo spettacolo, rendi il costume una sensazione mondiale, i fan di tutto il mondo vogliono afferrare questo look esclusivo.

Puoi scegliere di indossare questo look a una festa in maschera, indossarlo come costume di coppia, indossarlo con il tuo migliore amico o anche con la tua banda più cool e persino alla festa di Natale. Il rosso va bene a Natale, quindi perché non combinare i due temi del costume e creare un look natalizio.

Puoi facilmente trovare una tutina rossa, oppure puoi anche indossare una felpa con cappuccio rossa e un comodo pigiama rosso. Per i fan di Money Heist, puoi sempre pensare al costume come a un regalo a tema Money Heist per te stesso.

Per coloro che sono esperti di macchine da cucire, puoi sempre creare il tuo costume fai-da-te solo con tessuti rossi.

Troviamo anche un trucco ispirato a Dali da abbinare al costume rosso.

Oppure puoi sempre acquistare una maschera Dali da abbinare a tute rosse su siti di shopping come Amazon, Ali Express, Book My Costume ed Etsy.

