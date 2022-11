Tulsa King è su Netflix? (dove guardare Tulsa King)

Sylvester Stallone è stato un attore importante a Hollywood per molti anni, e ora ha deciso di portare i suoi talenti sul piccolo schermo con Tulsa re. E, naturalmente, molti abbonati probabilmente si chiederanno se potranno vedere il vincitore dell’Oscar nella sua prima serie sceneggiata su Netflix.

Taylor Sheridan, il talentuoso individuo responsabile di spettacoli come Yellowstone, 1883, e Il sindaco di Kingstownha creato un altro dramma poliziesco con I Soprano chiamò lo scrittore Terence Winter Tulsa re. Lo spettacolo segue un gangster di nome Dwight “The General” Manfredi, interpretato da Stallone, che esce di prigione solo per essere esiliato a Tulsa dalla famiglia a cui è rimasto fedele per così tanti anni.

Invece di rotolare e morire, il generale decide di forgiare il proprio impero in un luogo tutt’altro che ideale, offrendo ai fan un’esperienza intrigante del crimine drammatico dall’inizio alla fine. Al fianco di Stallone c’è un cast stellare composto da Andrea Savage, Max Casella, Dana Delaney, Domenick Lombradozzi, Vincent Piazza, Martin Starr e Garrett Hedlund.

Raramente è un momento di noia ogni volta che Stallone entra nell’inquadratura, e sembrerebbe Tulsa re promette di essere un’esperienza divertente per i suoi fan di lunga data e per i seri seguaci del genere drammatico del crimine. Ma è sullo streamer?

Tulsa King è disponibile su Netflix?

Gli abbonati possono dimenticare di guardare l’emozionante serie mob con protagonista Stallone sullo streamer. Questo è perché Tulsa re non è disponibile su Netflix e sembra che tutte le possibilità che ciò accada stiano dormendo con i pesci.

Fortunatamente per i membri, la centrale di streaming ha un’ampia quantità di accattivanti titoli di drammi polizieschi pronti per essere gustati in questo momento. Alcune delle opzioni ben realizzate disponibili includono Narcos, Ozark, Guardia del corpo, chi ha ucciso Sara?, e Peaky Blinderssolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Tulsa King

Tulsa re è disponibile su Paramount+. La serie si unisce a una formazione che include L’offerta, Halo, e Star Trek: Strani Nuovi Mondi.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Verrai a controllare? Tulsa re?