*ATTENZIONE: Spoiler avanti per la stagione 2 di Firefly Lane e i libri di Kristin Hannah*

Come la stagione di apertura di Firefly Lane, la seconda stagione della serie Netflix è stata ricca di colpi di scena, svolte e rivelazioni drammatiche.

Dopo gli eventi dell’episodio 9, i fan sono stati accolti da uno speciale teaser che ha accennato agli eventi che dovrebbero arrivare nella seconda parte della seconda stagione dello show.

Intitolato “There’s More To Come”, il breve filmato ha preso in giro una relazione potenzialmente sbalorditiva tra Tully e il marito di Kate, Johnny.

La clip ha immediatamente fatto parlare i fan, ma Tully sposa Johnny nei libri di Firefly Lane e cosa li aspetta nei prossimi episodi?

Il flashforward teaser di Firefly Lane

Dopo l’episodio finale straziante nella parte 1 della stagione 2 di Firefly Lane, i fan sono stati accolti con una breve clip che anticipava gli eventi in arrivo nei restanti sette episodi.

La clip appare automaticamente dopo l’inizio della riproduzione dei titoli di coda, ma in caso contrario è possibile trovarla nella sezione “Trailers & More” della pagina Netflix di Firefly Lane.

Ambientato dieci anni dopo gli eventi dell’episodio 9, il teaser mostra il marito di Kate, Johnny, a un matrimonio e lui che aspetta con ansia vicino all’altare l’arrivo della sposa.

Si scopre che Tully è la futura sposa mentre la vediamo in un’altra stanza mentre si dà gli ultimi ritocchi al trucco quando riceve un colpo alla porta.

“Tieni i tuoi cavalli”, risponde. “Sono quasi pronto. Comunque non è che puoi iniziare senza di me.

Firefly Lane © Netflix

Tully sposa Johnny nel libro di Firefly Lane?

No, Tully non sposa Johnny nel libro di Firefly Lane.

Inoltre, nel romanzo sequel Fly Away, che inizia quattro anni dopo la fine del primo libro, nemmeno Tully e Johnny hanno una relazione.

Ciò suggerisce che la clip del teaser è una direzione sbagliata e Johnny potrebbe, in effetti, accompagnare Tully lungo il corridoio mentre si prepara a sposare qualcun altro.

Va notato che il flashforward di “C’è altro da venire” si svolge dieci anni dopo gli eventi dell’episodio 9 e, per estensione, cinque anni dopo gli eventi del romanzo sequel Fly Away, il che significa che questo è un territorio inesplorato che gli autori dello show stanno approfondendo.

Firefly Lane © Netflix

Cosa succede loro nei libri di Firefly Lane?

Nelle scene finali dell’episodio 9, Kate scopre di avere un cancro al seno infiammatorio allo stadio 3, cosa che accade anche alla sua controparte del libro.

Kate muore tragicamente a causa della malattia, ma non prima che lei e Tully finalmente si trucchino dopo il loro precedente litigio.

Come mostrato nella serie, Tully era volata in Antartide per girare un documentario sui cambiamenti climatici, ma quando viene a sapere delle condizioni di Kate, torna immediatamente a casa per stare con la sua amica di una vita.

Sul letto di morte, Kate chiede a Tully di aiutarla a prendersi cura di Johnny e dei loro tre figli (nella serie ne hanno solo uno, Marah), insinuando che Tully e Johnny possono tornare insieme dopo la loro avventura di una notte anni prima.

Tuttavia, Johnny chiarisce i suoi sentimenti per Tully, rivelando che non l’ha mai amata romanticamente e che Kate è sempre stata il suo unico vero amore.

Nel romanzo sequel, Tully, Johnny e Marah stanno ancora lottando con il dolore per la perdita di Kate, anche dopo quattro anni.

La vita di Tully è in una spirale discendente di alcol e tossicodipendenza mentre Marah è scappata di casa e Johnny sta facendo tutto il possibile per tenere unita la sua famiglia.

Vengono riuniti di nuovo quando Tully ha un incidente d’auto quasi fatale e viene messa in coma farmacologico – dove sperimenta visioni di Kate – con Johnny che si precipita in ospedale per essere al suo fianco.

Corsia della lucciola © Netflix | Diya Pera

La stagione 2 di Firefly Lane è disponibile su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 2 dicembre 2022, mentre la parte 2 dovrebbe arrivare l’8 giugno 2023.

Mostra tutto

In altre notizie, Kate muore a Firefly Lane? Il destino nei libri esplorati